Double-Double von Pöltl! Raptors gewinnen wieder

Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen gegen NBA-Topteams haben die Toronto Raptors am Samstag (Ortszeit) wieder einen Sieg eingefahren.

Jakob Pöltl erziel beim 134:125 der Kanadier auswärts gegen Nachzügler Washington Wizards mit 18 Punkten und zehn Rebounds sein drittes Double-Double in der laufenden Saison. Zudem stehen für den Center je drei Assists und Steals sowie ein Block in 26:15 Einsatzminuten zu Buche.

Makellose Pöltl-Bilanz

Pöltl bleibt aus dem Spiel makellos und landet sieben Treffer bei ebenso vielen Versuchen. Weiters verwandelt er vier der fünf ihm zugesprochenen Freiwürfe. Der Arbeitstag des Wieners endet 2:36 Minuten vor der Schlusssirene nach dem sechsten persönlichen Foul.

Immanuel Quickley mit 27 und Brandon Ingram mit 24 Punkten sind die erfolgreichsten Scorer der Kanadier, die am Dienstag die New York Knicks empfangen.

Toronto hält nach 60 Partien im Spieljahr bei einer 35:25-Bilanz. Als Fünfter der Eastern Conference sind die Raptors vor dem letzten Saisonviertel auf dem besten Weg, direkt ins Playoff einzuziehen.

Lakers gewinnen in San Francisco

Die Los Angeles Lakers kommen in San Francisco zu einem ungefährdeten 129:101 gegen die Golden State Warriors. Luka Doncic und LeBron James steuern 26 bzw. 22 Zähler bei.

Miami Heat gewinnt gegen die Houston Rockets 115:105. Der Achte im NBA-Osten wird von Bam Adebayo angeführt, der mit 24 Punkten und elf Rebounds doppelt zweistellig anschreibt. Für die Texaner sind 32 Zähler von Kevin Durant zu wenig.

