NEWS

Oklahoma gewinnt NBA-Spitzenspiel gegen Denver

Bei OKC feierte Starspieler Shai Gilgeous-Alexander sein Comeback.

Oklahoma gewinnt NBA-Spitzenspiel gegen Denver Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA das hart umkämpfte und hitzige Spitzenspiel in der Western Conference gegen die Denver Nuggets 127:121 nach Verlängerung gewonnen.

Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander wirkte am Freitag erstmals wieder mit, nachdem er fast den gesamten Februar verletzt gefehlt hatte. Der wertvollste Spieler der Vorsaison kam auf 36 Punkte und neun Assists.

Im Schlussviertel kam es zu einer Rudelbildung, weil Lu Dort Denvers Topstar Nikola Jokic abseits des Balls gefoult hatte. Dort wurde des Feldes verwiesen, Jokic und Oklahomas Jaylin Williams erhielten technische Fouls.

Titelverteidiger Oklahoma führt die Western Conference knapp vor den San Antonio Spurs an, Denver liegt auf Rang vier.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

Basketball
4
Hornets-Star Knueppel bricht Rookie-Rekord

Hornets-Star Knueppel bricht Rookie-Rekord

Basketball
Finnen geben Entwarnung bei gestürztem Lehto

Finnen geben Entwarnung bei gestürztem Lehto

Ski Alpin
Ski LIVE - 1. Super-G in Soldeu: Das aktuelle Ergebnis

Ski LIVE - 1. Super-G in Soldeu: Das aktuelle Ergebnis

Ski Alpin
Bitter! Saison-Aus für deutsches Ski-Ass

Bitter! Saison-Aus für deutsches Ski-Ass

Ski Alpin
1
Norwegische Skirennläufer lüften Liebesgeheimnis

Norwegische Skirennläufer lüften Liebesgeheimnis

Ski Alpin
Top-Auftakt! Acosta im Sprint von Thailand nicht zu schlagen

Top-Auftakt! Acosta im Sprint von Thailand nicht zu schlagen

Motorrad

Kommentare

Basketball San Antonio Spurs NBA Nikola Jokic Oklahoma City Thunder Denver Nuggets Shai Gilgeous-Alexander