Dodig, Matej DOD
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
0:2
6:7 , 4:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Schwärzler zieht beim Challenger in Lugano ins Endspiel ein

Der junge Vorarlberger gewinnt in zwei Sätzen und trifft im Finale nun auf einen Ungarn.

Schwärzler zieht beim Challenger in Lugano ins Endspiel ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joel Schwärzler kämpft in Lugano beim Challenger-Turnier auf Hartplatz um den Titel!

Der 20-jährige Vorarlberger gewinnt sein Halbfinale gegen Matej Dodig (ATP-230.) in zwei Sätzen und knapp 90 Minuten mit 7:6 (4), 6:4.

Im Finale bekommt es der ÖTV-Youngster nun der Nummer drei des Turniers, Zsombor Piros (ATP-180.), zu tun.

In der LIVE-Weltrangliste springt Schwärzler nach aktuellem Stand auf Platz 214.

Mehr zum Thema

Erler erreicht bei 500er in Acapulco Endspiel

Erler erreicht bei 500er in Acapulco Endspiel

Tennis - ATP
1
Finaleinzug! Ofner hat ersten Saisontitel in Reichweite

Finaleinzug! Ofner hat ersten Saisontitel in Reichweite

Tennis - ATP
6
Halbfinale! Ofner gewinnt gegen Rodionov-Bezwinger

Halbfinale! Ofner gewinnt gegen Rodionov-Bezwinger

Tennis - ATP
2
Mega-Comeback! Schwärzler im Viertelfinale von Lugano

Mega-Comeback! Schwärzler im Viertelfinale von Lugano

Tennis - ATP
7
Tagger erhält Wildcard für erstes Masters-Turnier

Tagger erhält Wildcard für erstes Masters-Turnier

Tennis - WTA
6
ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

Basketball
4
Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Ski Alpin

Kommentare

Joel Schwärzler ÖTV-Herren Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour