Schwärzler zieht beim Challenger in Lugano ins Endspiel ein

Joel Schwärzler kämpft in Lugano beim Challenger-Turnier auf Hartplatz um den Titel!

Der 20-jährige Vorarlberger gewinnt sein Halbfinale gegen Matej Dodig (ATP-230.) in zwei Sätzen und knapp 90 Minuten mit 7:6 (4), 6:4.

Im Finale bekommt es der ÖTV-Youngster nun der Nummer drei des Turniers, Zsombor Piros (ATP-180.), zu tun.

In der LIVE-Weltrangliste springt Schwärzler nach aktuellem Stand auf Platz 214.