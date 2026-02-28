Dodig, Matej DOD
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
0:26:7 , 4:6
NEWS
Schwärzler zieht beim Challenger in Lugano ins Endspiel ein
Der junge Vorarlberger gewinnt in zwei Sätzen und trifft im Finale nun auf einen Ungarn.
Joel Schwärzler kämpft in Lugano beim Challenger-Turnier auf Hartplatz um den Titel!
Der 20-jährige Vorarlberger gewinnt sein Halbfinale gegen Matej Dodig (ATP-230.) in zwei Sätzen und knapp 90 Minuten mit 7:6 (4), 6:4.
Im Finale bekommt es der ÖTV-Youngster nun der Nummer drei des Turniers, Zsombor Piros (ATP-180.), zu tun.
In der LIVE-Weltrangliste springt Schwärzler nach aktuellem Stand auf Platz 214.