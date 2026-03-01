Am Sonntag steigt in Garmisch-Partenkirchen der drittletzte Super-G der Männer in dieser Weltcup-Saison (ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Bislang konnten die ÖSV-Männer in der laufenden Saison sieben Podestplätze im Super-G einfahren. Einzig bei den Olympischen Spielen in Bormio blieb man ohne Medaille. Auf der Kandahar kämpft man nun um Wiedergutmachung.

Zudem geht es um entscheidende Punkte im Kampf um die kleine Kristallkugel. Hier hat sich Marco Odermatt (425 Pkt.) in Kitzbühel jedoch einen komfortablen Polster von 158 Punkten auf Vincent Kriechmayr herausfahren können. Dahinter lauern mit Stefan Babinsky (3./243 Pkt.) und Raphael Haaser (4./241 Pkt.) zwei weitere ÖSV-Läufer

LIVE-Ticker: