Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen

Bei Olympia lief es für die ÖSV-Männer im Super-G nicht nach Wunsch. Kehren sie am Sonntag wieder aufs Weltcup-Podest zurück? LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Am Sonntag steigt in Garmisch-Partenkirchen der drittletzte Super-G der Männer in dieser Weltcup-Saison (ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Bislang konnten die ÖSV-Männer in der laufenden Saison sieben Podestplätze im Super-G einfahren. Einzig bei den Olympischen Spielen in Bormio blieb man ohne Medaille. Auf der Kandahar kämpft man nun um Wiedergutmachung.

Zudem geht es um entscheidende Punkte im Kampf um die kleine Kristallkugel. Hier hat sich Marco Odermatt (425 Pkt.) in Kitzbühel jedoch einen komfortablen Polster von 158 Punkten auf Vincent Kriechmayr herausfahren können. Dahinter lauern mit Stefan Babinsky (3./243 Pkt.) und Raphael Haaser (4./241 Pkt.) zwei weitere ÖSV-Läufer

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

