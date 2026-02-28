Kirkov V / Stevens B K/S
Erler A / Galloway R E/G
Endstand
0:23:6 , 2:6
NEWS
Erler erreicht bei 500er in Acapulco Endspiel
Dort trifft er auf einen Superstar aus dem Einzel.
Alexander Erler steht im Doppelfinale des ATP-500-Turniers in Acapulco (Mexiko).
Der Tiroler setzt sich mit seinem US-amerikanischen Partner Robert Galloway im Halbfinale gegen die niederländisch/US-amerikanische Paarung Stevens/Kirkov mit 6:3 und 6:2 durch.
Im Endspiel trifft der Tiroler auf einen höchst prominenten Gegner: Alexander Zverev. Dieser gewann das Halbfinale mit seinem brasilianischen Partner Marcelo Melo mit 6:3 und 7:5 gegen Jodar (ESP)/Mendez (MEX).
Im Einzel schied der Deutsche überraschend früh im Achtelfinale gegen Miomir Kecmanovic aus. Nun hat er zumindest im Doppel noch eine Titelchance.