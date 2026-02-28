Kirkov V / Stevens B K/S
Erler A / Galloway R E/G
Endstand
0:2
3:6 , 2:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Erler erreicht bei 500er in Acapulco Endspiel

Dort trifft er auf einen Superstar aus dem Einzel.

Erler erreicht bei 500er in Acapulco Endspiel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alexander Erler steht im Doppelfinale des ATP-500-Turniers in Acapulco (Mexiko).

Der Tiroler setzt sich mit seinem US-amerikanischen Partner Robert Galloway im Halbfinale gegen die niederländisch/US-amerikanische Paarung Stevens/Kirkov mit 6:3 und 6:2 durch.

Im Endspiel trifft der Tiroler auf einen höchst prominenten Gegner: Alexander Zverev. Dieser gewann das Halbfinale mit seinem brasilianischen Partner Marcelo Melo mit 6:3 und 7:5 gegen Jodar (ESP)/Mendez (MEX).

Im Einzel schied der Deutsche überraschend früh im Achtelfinale gegen Miomir Kecmanovic aus. Nun hat er zumindest im Doppel noch eine Titelchance.

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Halbfinale! Ofner gewinnt gegen Rodionov-Bezwinger

Halbfinale! Ofner gewinnt gegen Rodionov-Bezwinger

Tennis - ATP
2
Mega-Comeback! Schwärzler im Viertelfinale von Lugano

Mega-Comeback! Schwärzler im Viertelfinale von Lugano

Tennis - ATP
7
Tagger erhält Wildcard für erstes Masters-Turnier

Tagger erhält Wildcard für erstes Masters-Turnier

Tennis - WTA
ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

Basketball
4
Alexandri-Schwestern nicht mehr für Österreich am Start

Alexandri-Schwestern nicht mehr für Österreich am Start

Mehr Sport
38
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - FAC Wien

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - FAC Wien

2. Liga
Skifliegen heute: Der erste Männer-Bewerb am Kulm

Skifliegen heute: Der erste Männer-Bewerb am Kulm

Skispringen

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Alexander Zverev Marcelo Melo Alexander Erler ÖTV-Herren