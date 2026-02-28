-
Finaleinzug! Ofner hat ersten Saisontitel in Reichweite
Der Steirer zwingt die Nummer 200 der Welt im Challenger-Halbfinale von Saint-Brieuc in drei Sätzen in die Knie.
Der Erfolgslauf von Sebastian Ofner beim ATP-Challenger-Turnier in Saint-Brieuc setzt sich fort. Der 29-jährige Steirer steht beim Hartplatzturnier im Endspiel.
Ofner gewinnt am Samstag seine Halbfinal-Partie gegen den Franzosen Clement Chidekh (ATP-200.) trotz eines frühen Satzverlustes noch mit 3:6, 6:3, 6:4.
Im Finale bekommt es Ofner nun abermals mit einem Franzosen zu tun, nämlich mit Pierre-Hugues Herbert (ATP-182.), der sich gegen Hugo Gaston (ATP-95.) mit 7:5, 6:2 durchsetzt.
Feststeht bereits, dass Ofner erstmals in diesem Jahr ein Endspiel erreicht. Vor dieser Woche konnte der Steirer lediglich in der Qualifikation für die Australian Open einen Sieg einfahren.
In der Live-Weltrangliste kämpft sich Ofner nach aktuellem Stand wieder auf Platz 126 nach vorne.