Die 60 Siege in der regulären Saison und der erste Platz in der Eastern Conference bedeuten für die Detroit Pistons im Moment wenig.

Sie sind nur noch einen Sieg von einem seltenen Ausscheiden entfernt. Nur sechs Mal in der NBA-Geschichte hat die Nummer acht der Setzliste eine Nummer eins der Setzliste in einer Playoff-Serie besiegt.

Seit der Ausweitung auf "Best-of-Seven"-Serien in allen Runden im Jahr 2003 ist dies nur viermal vorgekommen.

Pistons zeigen Nachlässigkeiten

Die Pistons zeigten jedoch am Montagabend im vierten Spiel der Erstrunden-Serie gegen die Orlando Magic eine nachlässige Leistung mit vielen Ballverlusten und verlieren mit 88:94, womit sie in der Serie mit 1:3 zurückliegen.

Cade Cunningham führt die Pistons mit 25 Punkten an, ist aber für acht der 20 Ballverluste des Teams verantwortlich. Die Magic hingegen leisten sich nur 12 Turnover.

"Wir haben so viele positive Dinge getan, aber 20 Ballverluste und 16 offensive Rebounds zugelassen. Das ist schwer zu überwinden und darauf kommt es an", sagt Pistons-Trainer J.B. Bickerstaff.

Historischer Kontext

Die Pistons haben die zweite Runde seit ihrem Ausscheiden in den Eastern Conference Finals 2008 nicht mehr erreicht.

Sie hatten fünf aufeinanderfolgende Saisons mit negativer Bilanz, bevor Bickerstaff in der vergangenen Saison übernahm und sie zu 44 Siegen führte, bevor sie in sechs Spielen gegen die Knicks ausschieden.

Oklahoma City fixiert Aufstieg, Denver rettet sich vor Aus

Bereits fix mit den Conference Semifinals im Westen dürfen die Oklahoma City Thunder planen.

Mit einem 131:122-Auswärtssieg gegen die Phoenix Suns gelingt der Sweep und der 4:0-Sieg der Serie.

Thunder-Superstar Shai Gilgeous-Alexander ist mit 31 Punkten der beste Scorer der Partie. Devin Booker kommt auf 24 Punkte für Phoenix.

Einen immens wichtigen Sieg feiern hingegen die Denver Nuggets, die in ihrer Erstrunden-Serie gegen die Minnesota Timberwolves auf 2:3 verkürzen und das Aus gerade noch abwenden.

Denver siegt vor Heimpublikum mit 125:113. Nikola Jokic glänzt mit einer Gala-Vorstellung und einem Triple-Double von 27 Punkten, 12 Rebounds und 16 Assists.