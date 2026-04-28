Philipp Zulechner übernimmt Traineramt in der Regionalliga

Phillipp Zulechner hat ab Sommer eine neue Aufgabe!

Der ehemalige Profi wechselt in die Regionalliga Ost und unterschreibt beim Kremser SC einen Vertrag als Cheftrainer. Dort tritt er die Nachfolge von Jochen Fallmann an.

"Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Philipp ist ein positiver und offener Typ und ein dynamischer Trainer", wird KSC-Präsident Georg Stierschneider zitiert.

Erste Erfahrungen

Bis vor knapp einem Monat war Zulechner noch Trainer bei Ybbs in der 1. Landesliga Niederösterreich. Insgesamt trainierte er den Klub knapp zwei Jahre und in 48 Spielen (Punkteschnitt: 1,77).

Zuvor war er Jugendtrainer in Amstetten und Sonntagberg, sowie kurzzeitig Co-Trainer bei Waidhofen. Im Sommer darf sich der Ex-Stürmer nun in der Regionalliga versuchen.

"Krems ist genau der richtige Schritt für mich. Danke für das Vertrauen. Jetzt wünsche ich aber Jochen Fallmann und der Mannschaft viel Glück in den letzten Ostliga-Runden", so Zulechner.

Ein Länderspiel

Als Spieler kickte der mittlerweile 36-Jährige in Österreich für Austria Wien und Sturm Graz. Als Legionär sammelte er Erfahrungen beim SC Freiburg in der deutschen Bundesliga, bei den Young Boys Bern in der Schweiz und in Dänemark.

Unter Ex-Teamchef Marcel Koller machte Zulechner zudem im November 2013 ein Länderspiel im Test gegen die USA.