ÖFB-Kapitänin Schasching: "Endlich ein Erfolgserlebnis"

Das ÖFB-Team hat es geschafft.

Erstmals in der Geschichte der Frauen-Nationalmannschaft gelingt ein Punktgewinn gegen die Nachbarinnen aus Deutschland. Vor dem ausverkauften Stadion in Ried erkämpften sich die Österreicherinnen ein 0:0.

In den bisherigen acht Duellen verloren die ÖFB-Frauen immer gegen die Deutschen (Torverhältnis 7:31).

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Nicht nur aufgrund der Einmaligkeit dieses Ergebnisses war das torlose Remis enorm wichtig für die Österreicherinnen. Die letzten vier Spiele gingen nämlich allesamt verloren. Der letzte "Punktgewinn" datierte auf den 27. November, als die Schriebl-Truppe im Freundschaftsspiel gegen Finnland 1:1 spielte. Ein Monat zuvor gelang der letzte Sieg (2:0 gegen Tschechien).

"Es tut jeder einzelnen von uns gut, dass wir endlich einmal ein Erfolgserlebnis haben", sagte Annabel Schasching am "ORF"-Mikro. Die Leipzig-Spielerin lief gegen Deutschland erstmals als ÖFB-Kapitänin auf.

"Erst ab der 90. Minute" so richtig daran geglaubt

Damit der historische Erfolg auch wirklich gelingen konnte, musste einiges für die Österreicherinnen laufen. Zum einen eine starke Leistung – vor allem in der Defensive. Zum anderen natürlich auch ein enttäuschender Auftritt der Deutschen.

"Wir haben den tiefen Block durchgezogen, der hat super funktioniert. Sie haben keine Lösungen gefunden. Ich bin einfach mega, mega stolz", meinte Verena Hanshaw.

In der Schlussphase spielte die ÖFB-Elf sogar in Unterzahl, nachdem Minge mit einer glatten Roten vom Platz geflogen war. Einige Minuten davor vergab die Innenverteidigerin die beste Chance der Deutschen, ihr Kopfball aufs fast leere Tor ging nur an die Latte.

Doch selbst mit einer Frau mehr am Feld war der Punktgewinn keineswegs in trockenen Tüchern. Wann Schasching merkte, dass das Remis tatsächlich möglich ist? "Erst als wir nachgefragt haben, wie lang die Nachspielzeit ist. Da war dann schon der Gedanke: Jetzt müssen wir das heimziehen."

Der nächste Schritt?

Im Vergleich zu den letzten Auftritten war die Leistung gegen Deutschland definitiv ein Schritt nach vorne. Das beschränkt sich allerdings fast ausschließlich auf den defensiven, mentalen oder körperlichen Teil des Spiels.

Das befindet auch Teamchef Alexander Schriebl. Auf Nachfrage, was denn der nächste Schritt für das ÖFB-Team wäre, antwortet er: "Ganz sicher das Spiel mit dem Ball. Heute war es wichtig, gegen den Ball gut zu arbeiten. Jetzt geht es darum, wieder mutiger aufzutreten."