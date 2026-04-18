SSC Napoli SSC Napoli NAP Lazio Rom Lazio Rom LAZ
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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Napoli muss Titelverteidigung wohl endgültig abschreiben

Die Neapolitaner verlieren am Samstag gegen Lazio. Damit steht Inter Mailand kurz vor dem Meistertitel.

Napoli muss Titelverteidigung wohl endgültig abschreiben Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Die Hoffnung war klein gewesen, nun ist die Mission Titelverteidigung für den SSC Napoli in der italienischen Serie A nahezu aussichtslos.

Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Lazio liegen die Süditaliener bei fünf ausstehenden Runden zwölf Punkte hinter Inter Mailand. Der vor seiner Rückkehr auf den Serie-A-Thron stehende Leader hatte Cagliari am Freitag 3:0 besiegt.

Cancellieri (6.) und Basic (57.) treffen für die von Ex-Napoli-Trainer Maurizio Sarri betreuten und auf Rang neun liegenden Gäste, die einen hochverdienten Erfolg einfahren.

Die drittplatzierte AC Milan könnte mit einem Sieg beim Vorletzten Hellas Verona am Sonntag nach Punkten mit Napoli gleichziehen und Juventus mit einem Heimerfolg über Bologna bis auf drei Punkte heranrücken.

Udinese Calcio muss sich am Samstagnachmittag 0:1 gegen Parma Calcio geschlagen geben. Elphege erzielt nach der Pause den Siegtreffer (51.).

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