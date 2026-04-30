UBSC Graz UBSC Graz UBSC Flyers Wels Flyers Wels FLY
Endstand
87:85
20:31 , 26:25 , 18:22 , 23:7
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Graz steht nach irrem Finish im BSL-Halbfinale

Die Steirer feiern gegen die Flyers Wels einen Comeback-Sieg und stehen als dritte Mannschaft im Semifinale.

Graz steht nach irrem Finish im BSL-Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der UBSC Graz ist nach einem 87:85-Comeback-Sieg über die Flyers Wels als dritte Mannschaft ins Semifinale der win2day Basketball Superliga eingezogen.

Die Steirer entschieden die "best-of-5"-Viertelfinalserie mit 3:1 für sich und stehen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte unter den besten vier Teams Österreichs.

Graz von Beginn an zurück

Von Beginn an lief Graz einem Rückstand nach, lag bis zur 35. Minute (74:85) zumeist zweistellig zurück.

Danach folgte, angeführt von Top-Scorer Zach Laput (25 Punkte), ein finaler 13:0-Run, mit dem die Steirer das Comeback perfekt machten. Cupsieger Wels scheiterte zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale.

BC Vienna wartet noch auf Gegner

Graz trifft nun im Semifinale ab 7. Mai (19:15 Uhr) auf Grunddurchgangssieger Kapfenberg.

Der Gegner für den ebenfalls bereits im Halbfinale stehenden BC Vienna wird am Freitag, 1. Mai, ab 17:30 Uhr zwischen den Gmunden Swans und den Oberwart Gunners ermittelt. Der Titelverteidiger aus dem Burgenland führt mit 2:1.

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