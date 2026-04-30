Kostyuk, Marta KOS
Potapova, Anastasia POT
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Tennis heute: Anastasia Potapova - Marta Kostyuk um Madrid-Finale

Setzt die Österreicherin ihren sensationellen Lauf in Madrid auch im Halbfinale fort? Alle Informationen:

Tennis heute: Anastasia Potapova - Marta Kostyuk um Madrid-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova kämpft beim WTA-Masters in Madrid um den Einzug ins Finale!

Nach ihrem Viertelfinal-Triumph über die Tschechin Karolina Pliskova trifft die 25-Jährige im Halbfinale auf Marta Kostyuk (ab ca. 21:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Ukrainerin ist bei dem Turnier noch auf Position 26 gesetzt, in der Weltrangliste ist sie derzeit auf dem 23. Platz zu finden.

Im direkten Duell der beiden Spielerinnen steht es 2:2. Zuletzt trafen sie im vergangenen Jahr in Madrid aufeinander, damals setzte sich Kostyuk in zwei Sätzen durch.

Mit einem Sieg würde Potapova österreichische Tennis-Geschichte schreiben. Noch nie stand eine Österreicherin im Endspiel eines WTA-1000-Turniers.

LIVE-Ticker:

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