Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers CLE Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
125:120
38:34 , 29:40 , 33:29 , 25:17
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Pöltl und Raptors verspielen Führung - Cavaliers wieder vorne

Insbesondere im Schlussviertel verspielen die Kanadier noch die Führung und stehen somit mit dem Rücken zur Wand.

Pöltl und Raptors verspielen Führung - Cavaliers wieder vorne Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors liegen im NBA-Playoff-Duell gegen die Cleveland Cavaliers erneut zurück.

Die Kanadier geben Spiel fünf nach 74:67-Halbzeitführung vor allem im letzten der vier Spielabschnitte aus der Hand und kämpfen in Toronto nun gegen das Ausscheiden. Cleveland führt in der Serie nun mit 3:2.

Jakob Pöltl steht dabei 20:49-Minuten auf dem Platz und verbucht 14 Punkte, neun Rebounds und drei Assists.

Besonders bitter: Brandon Ingram muss das Spiel bereits im zweiten Viertel aufgrund von Fersenproblemen abbrechen.

Magic vergibt Matchball

Die Orlando Magic vergeben den ersten Matchball gegen die Detroit Pistons und verlieren das fünfte Spiel mit 109:116. In der Nacht auf Samstag kann Orlando, 3:2 in Führung, aber vor heimischen Publikum alles klarzumachen.

Die Los Angeles Lakers verspielen gegen die Houston Rockets bereits ihren zweiten Matchball und verlieren mit 93:99. Houston verkürzt damit auf 2:3.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#29 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#29 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Arteta schäumt: "Wenn du es 13 Mal ansehen musst..."

Arteta schäumt: "Wenn du es 13 Mal ansehen musst..."

Champions League
4
Rangnick: "Ich hätte beide Elfmeter nicht gegeben"

Rangnick: "Ich hätte beide Elfmeter nicht gegeben"

Champions League
3
Final-Entscheidung bei Elfer-Festspielen von Madrid vertagt

Final-Entscheidung bei Elfer-Festspielen von Madrid vertagt

Champions League
4
Iranische Delegation brach Anreise zum FIFA-Kongress ab

Iranische Delegation brach Anreise zum FIFA-Kongress ab

FIFA WM
12
Sinner zieht in elitären Kreis von Djokovic, Federer & Nadal ein

Sinner zieht in elitären Kreis von Djokovic, Federer & Nadal ein

Tennis - ATP
Rangnick über Affengruber: "Hat Finger nochmal deutlich gehoben"

Rangnick über Affengruber: "Hat Finger nochmal deutlich gehoben"

La Liga
27
Champions-League-Halbfinale LIVE: Atletico Madrid - FC Arsenal

Champions-League-Halbfinale LIVE: Atletico Madrid - FC Arsenal

Champions League
1

Kommentare

Jakob Pöltl NBA Toronto Raptors Cleveland Cavaliers NBA-Playoffs