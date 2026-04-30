Pöltl und Raptors verspielen Führung - Cavaliers wieder vorne

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors liegen im NBA-Playoff-Duell gegen die Cleveland Cavaliers erneut zurück.

Die Kanadier geben Spiel fünf nach 74:67-Halbzeitführung vor allem im letzten der vier Spielabschnitte aus der Hand und kämpfen in Toronto nun gegen das Ausscheiden. Cleveland führt in der Serie nun mit 3:2.

Jakob Pöltl steht dabei 20:49-Minuten auf dem Platz und verbucht 14 Punkte, neun Rebounds und drei Assists.

Besonders bitter: Brandon Ingram muss das Spiel bereits im zweiten Viertel aufgrund von Fersenproblemen abbrechen.

Magic vergibt Matchball

Die Orlando Magic vergeben den ersten Matchball gegen die Detroit Pistons und verlieren das fünfte Spiel mit 109:116. In der Nacht auf Samstag kann Orlando, 3:2 in Führung, aber vor heimischen Publikum alles klarzumachen.

Die Los Angeles Lakers verspielen gegen die Houston Rockets bereits ihren zweiten Matchball und verlieren mit 93:99. Houston verkürzt damit auf 2:3.