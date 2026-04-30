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Nach 18 Jahren: Davis Cup kehrt nach Wien zurück

Das ÖTV-Team trifft im September im Wiener Prater auf Belgien.

Nach 18 Jahren: Davis Cup kehrt nach Wien zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich hat auch dieses Jahr die Chance auf eine Teilnahme am Finalturnier des Davis Cup.

Auf dem Weg dahin kommt es zu einem Comeback: Erstmals seit 2008 wird ein ÖTV-Heimspiel wieder in Wien ausgetragen. Die Duelle gegen Belgien (18. bis 20 September) finden im Wiener Prater, am Gelände des Tennisklubs WAC statt. Das berichtet der "Kurier".

Im Prater soll ein Stadion für circa 5.000 Fans errichtet werden.

2008, beim letzten Davis-Cup-Heimspiel in Wien, verlor der ÖTV mit 1:4 gegen die USA. Zuvor hielt das österreichische Davis-Cup-Team im Jahr 1995 ein Heimspiel in Wien ab.

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