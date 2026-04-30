Sieg im Spitzenspiel: Gloggnitz dominiert weiter in der RLO

Die SV Gloggnitz gewinnt in Runde 29 der Regionalliga Ost das Spitzenspiel gegen den SV Leobendorf mit 1:0.

Im Duell des Tabellenführers gegen den ersten Verfolger wird Antonin Svoboda für den Klub aus dem südlichen Niederösterreich zum Matchwinner. Damit baut die Mannschaft von Edi Stössl ihren Vorsprung auf die Leobendorfer (bei einem Spiel mehr) auf sieben Zähler aus.

Seekirchen wird Favoritenrolle gerecht

In der Regionalliga West siegt der SV Seekirchen mit 2:0 über St. Johann und bleibt damit Zweiter hinter Liga-Krösus Wacker Innsbruck.

Auch in der Regionalliga Mitte gibt es ein Top-Spiel: Der SC Kalsdorf (3.) setzt sich gegen die LASK Amateure (4.) mit 3:1 durch. Wallern bezwingt Kellerklub Treibach mit 2:0, Gleisdorf und die WAC Amateure trennen sich 2:2 und Weiz siegt klar mit 4:1 über Schlusslicht St. Anna/Aigen.