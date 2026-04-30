Sebastian Ofner in Aix-en-Provence im Achtelfinale out

Sebastian Ofner muss beim ATP-Challenger im französischen Aix-en-Provence bereits die Segel streichen.

Der Steirer muss sich im Achtelfinale dem Australier Rinky Hijikata (ATP-101.) in drei Sätzen mit 4:6, 6:2 und 6:7(5) geschlagen geben und somit die Heimreise antreten.

Nachdem er den ersten Satz noch nach frühem Break mit 4:6 verliert, gewinnt Ofner im zweiten die Oberhand und gewinnt diesen klar mit 6:2. Im finalen Spielabschnitt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches in einem ebenso umkämpften Tiebreak entschieden wird. Dort zieht der Österreicher den Kürzeren.

In der ersten Runde hatte der 29-Jährige den Schweizer Stan Wawrinka bezwungen.