Hijikata, Rinky HIJ
Ofner, Sebastian OFN
Endstand
2:1
6:4 , 2:6 , 7:6
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Sebastian Ofner in Aix-en-Provence im Achtelfinale out

Nach verlorenem ersten Satz gelingt dem bald 30-Jährigen der Satzausgleich, im entscheidenden Tiebreak des dritten Satzes muss er sich aber geschlagen geben.

Sebastian Ofner in Aix-en-Provence im Achtelfinale out Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner muss beim ATP-Challenger im französischen Aix-en-Provence bereits die Segel streichen.

Der Steirer muss sich im Achtelfinale dem Australier Rinky Hijikata (ATP-101.) in drei Sätzen mit 4:6, 6:2 und 6:7(5) geschlagen geben und somit die Heimreise antreten.

Nachdem er den ersten Satz noch nach frühem Break mit 4:6 verliert, gewinnt Ofner im zweiten die Oberhand und gewinnt diesen klar mit 6:2. Im finalen Spielabschnitt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches in einem ebenso umkämpften Tiebreak entschieden wird. Dort zieht der Österreicher den Kürzeren.

In der ersten Runde hatte der 29-Jährige den Schweizer Stan Wawrinka bezwungen.

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