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Aufstieg! ÖFB-Legionär schafft den Sprung in die Eredivisie

Der Ex-WSG-Profi darf sich nach einem Krimi im Elfmeterschießen über den Aufstieg in den Niederlanden freuen.

Aufstieg! ÖFB-Legionär schafft den Sprung in die Eredivisie Foto: © IMAGO / Orange Pictures
Textquelle: © LAOLA1
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Willem II und ÖFB-Legionär Raffael Behounek schaffen den Aufstieg in die Eredivisie!

Mit einem Gesamtscore von 4:3 und dem Sieg im Elfmeterschießen setzt sich Willem II Tilburg im Play-off-Finale über FC Volendam durch.

Dabei kassiert Willem II zunächst am Mittwoch noch eine 1:2-Heimpleite. Zwei schnelle Treffer (8./17.) sorgen aber im Rückspiel am Samstag für die Wende. Volendam erzielt kurz vor der Pause den Anschlusstreffer (39.). Danach sollte in der regulären Spielzeit kein Tor mehr fallen..

Da die Verlängerung ebenfalls torlos endet, folgt schließlich das Elfmeterschießen. Dabei behalten alle Schützen von Willeim II einen kühlen Kopf und dürfen schließlich über den Aufstieg jubeln.

Für Behounek ist es ein großer Meilenstein. Der 29-jährige Abwehrspieler zählt seit seiner Verpflichtung vor drei Jahren von der WSG Tirol beim nunmehrigen niederländischen Erstligisten zum Stammpersonal.

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