Bologna FC Bologna FC BFC Inter Mailand Inter Mailand INT
Endstand
3:3
2:1 , 1:2
  • Federico Dimarco
  • Francesco Pio Esposito
  • Andy Diouf
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Comeback zum Saisonende! Serie A-Meister Inter verhindert Pleite

Den "Nerrazzurri" gelingt nach einem 1:3-Rückstand noch eine Aufholjagd. Für den italienischen Doublesieger endet eine starke Saison.

Comeback zum Saisonende! Serie A-Meister Inter verhindert Pleite Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Inter Mailand trennt sich am 38. Spieltag der Serie A bei Bologna mit einem 3:3-Unentschieden.

Dabei bringt Federico Dimarco den italienischen Meister nach 23 Minuten mit einem Traumtor ins rechte Eck in Führung. Allerdings schlägt Bologna durch Federico Bernardeschi (25.) und Tommaso Pobega (42.) nicht nur zurück, sondern sorgt auch auch für die Wende.

Inter trotz Torwart-Eigentor noch mit einem Remis

Auch nach dem Seitenwechsel darf Bologna zunächst jubeln. Denn Inter-Torwart Piotr Zielinski bugsiert den Ball unglücklich ins eigene Tor (48.). Allerdings staubt Pio Esposito nach einem Stangenschuss zum 2:3 aus Sicht von Inter ab (64.).

Schließlich sorgt der Serie A-Champion in der Schlussphase auch noch für ein Remis. Der junge Franzose Andy Diouf fixiert den 3:3-Endstand (86.).

Für Inter Mailand endet damit die Saison nach der erfolgreichen Meisterschaft und dem 2:0-Finalsieg über Lazio Rom in der Coppa Italia. Einzig das CL-Abschneiden nach der Pleite gegen Bodö/Glimt war in dieser Saison doch eher enttäuschend.

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