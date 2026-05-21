Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder OKC San Antonio Spurs San Antonio Spurs SAS
Endstand
122:113
31:31 , 31:20 , 34:37 , 26:25
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Alles wieder offen! Oklahoma City schlägt zurück

Nach der doppelten Overtime des Auftaktduells gibt es diesmal nur einen gescheiterten Comeback-Versuch der Spurs.

Alles wieder offen! Oklahoma City schlägt zurück Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Alles wieder offen in den Western Conference Finals der NBA-Playoffs: Die Oklahoma City Thunder ringen den San Antonio Spurs ein 122:113 ab und stellen in der "Best-of-seven"-Serie auf 1:1.

Nach einem engen ersten Viertel, das 31:31 endet, sind die Gäste im gesamten Spielverlauf nie mehr voran.

Die Thunder führen zur Halbzeit mit elf Punkten, kassieren danach aber schnell das 66:66. Es bleibt das Höchste der Gefühle für die Spurs.

Shai Gilgeous-Alexander führt die Gastgeber mit 30 Punkten und neun Assists an. Weil Stephon Castle auf der Gegenseite neben 25 Punkten auch neun der 21 Turnover San Antonios produziert, ist der Serienausgleich die Konsequenz.

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