VIDEO: Eine News, die für die Rapid-Frauen vieles verändert

Kommende Saison wird das Frauen-Team des SK Rapid erstmals in der ADMIRAL Frauen Bundesliga auflaufen.

Es war ein beeindruckender Durchmarsch der Rapid-Frauen, die 2024 in der Wiener Landesliga ihre erste Saison bestritten und schon ab 2026 erstklassig sind.

Auf ihrem Weg in die höchste Spielklasse wurden die Rapid-Frauen in der aktuellen Saison auf Schritt und Tritt von "Sky"-Kameras begleitet. In der Doku-Serie "DIE RAPID. Mut. Wille. Aufstieg" erhalten Fans einen hautnahen Einblick hinter die Kulissen.

Weit weg vom privilegierten Vollzeitfußball versuchen die Rapidlerinnen Arbeit, Studium und ihre große Leidenschaft so gut es geht zu vereinen.

Ebenfalls in den neuen Folgen 3 und 4 zu sehen: Im Meisterkampf wartet im Wiener Doppel ein echter Angstgegner und eine News, die vieles verändert.

Hier siehst du die Folgen 1 und 2 >>>

Folge 3 - Auswärts: