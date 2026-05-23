FC Barcelona feiert gegen Lyon vierten Champions-League-Triumph

Die Frauen des FC Barcelona gewinnen zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die UEFA Women's Champions League. Dabei schlagen die Katalaninnen im Finale in Oslo Olympique Lyon klar mit 4:0.

In einer unterhaltsamen ersten Hälfte darf Lyon bereits in der 14. Minute zum ersten Mal jubeln, Lindsey Heaps trifft nach einem Freistoß ins Netz. Allerdings wird der Treffer nach VAR-Check zurückgenommen. Lyon-Kapitänin Wendy Rennrad stand kurz zuvor klar im Abseits.

Danach geht es hin und her, wobei beiden Teams das Glück im Abschluss fehlt. So geht es torlos in die Halbzeit-Pause.

Doppelpackerinnen Pajor und Paralluelo

Zu Beginn des zweiten Durchgang ist es dann Ewa Pajor, die als erster in diesem Finale trifft. Nach einer schönen Vorarbeit von Patri schließt die Polin eiskalt ins lange Eck ab (55.).

Daraufhin drängt Lyon auf den Ausgleich, doch Pajor erhöht in der 69. Minute mit ihrem Doppelpack auf 2:0. Kurz vor Ende des Spiels macht Salma Paralluelo mit einem Traumtor alles klar (90.). In der Nachspielzeit kann Paralluelo sogar noch auf 4:0 erhöhen (90+4.).

Das Team rund um die Weltfußballerinnen Aitana Bonmati und Alexis Putellas feiert damit den vierten Champions-League-Triumph innerhalb von fünf Jahren.