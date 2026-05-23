Eishockey-WM LIVE: Österreich - Deutschland

Auf Österreichs Eishockey-Nationalteam wartet bei der WM in Zürich am Samstag gegen "Lieblingsnachbar" Deutschland (ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nicht nur ein Prestigeduell.

Nach drei Siegen aus den ersten vier Partien würde ein Sieg nach 60 Minuten das Viertelfinal-Ticket und bereits sicher den dritten Gruppenplatz bringen. Die Aufstiegs-Szenarien des ÖEHV-Teams >>>

"Wir wollen gewinnen. Wir kennen Deutschland sehr gut, sie kennen uns sehr gut", erklärt Teamchef Roger Bader.

Am Freitag feierten die Deutschen mit dem 6:2 gegen Ungarn den ersten Sieg, sie halten nach fünf Spielen bei vier Punkten. Nach Lettlands 4:2-Sieg gegen die USA sind die Viertelfinal-Hoffnungen der DEB-Auswahl nur mehr verschwindend gering.

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