Dallas Mavericks trennen sich von Trainer

Umbruch bei den Dallas Mavericks!

Wie der Verein bekanntgibt, wird Jason Kidd nicht mehr weiter Trainer der Mannschaft sein. Die Entscheidung sei einvernehmlich geschehen.

Kidd war seit 2021 im Amt, in früheren Jahren war er als Spieler aktiv. 2022 schaffte er mit dem Team den Einzug in die Conference Finals, 2024 ins NBA-Finale, wo man sich den Boston Celtics geschlagen geben musste.

In der Vorsaison verpasste man die Qualifikation für die Playoffs. In dieser Saison durften sie sich nach 26 Siegen und 56 Niederlagen keine Hoffnungen auf die Meisterrunde machen.

"Während wir die Zukunft unseres Basketballprogramms evaluieren, sind wir der Ansicht, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine neue Ausrichtung unseres Teams ist", gibt der Präsident Masai Ujiri zu verstehen. Dieser wurde vor zwei Wochen vorgestellt.

Er ergänzt: "Wir haben hohe Erwartungen an dieses Franchise und die Verantwortung, eine Basketballorganisation aufzubauen, die dauerhaft um Meisterschaften mitspielen kann."

Ein Nachfolger steht noch nicht fest.