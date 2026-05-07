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BC Vienna und Kapfenberg Bulls starten erfolgreich in Halbfinale

Sowohl die Wiener als auch die Kapfenberger durften sich in der "Best-of-5"-Serie der BSL über klare Auftaktsiege freuen.

BC Vienna und Kapfenberg Bulls starten erfolgreich in Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der BC Vienna und die Kapfenberg Bulls haben die „Best-of-5“-Semifinalserien in der win2day Basketball Superliga mit dominanten Auftaktsiegen gestartet – und ihre klaren „Sweeps“ aus dem Viertelfinale vollauf bestätigt.

Die Wiener setzten sich auswärts bei den Oberwart Gunners mit 97:72 durch. Die Mannschaft von Mike Coffin deklassierte den Titelverteidiger, der bis zur 13. Minute mit acht Punkten in Führung lag (35:27), ab der zweiten Halbzeit dank einer über 50-prozentigen Trefferquote von jenseits der Dreipunktelinie und deutlich mehr Anteilen am Rebound. Fünf Spieler des ABA-League-Teilnehmers scorten dabei zweistellig.

Kapfenberg gewinnt klar

Kapfenberg startete seine 22. Semifinalserie mit einem deutlichen 88:69-Erfolg gegen den UBSC Graz. Der Grunddurchgangssieger überzeugte im Kollektiv und war im Steirer-Derby von Beginn an überlegen.

Den frühen Unterschied machten Kapfenbergs Bankspieler, die zum klaren Heimsieg 38 Punkte beitrugen. Bei Graz kamen nur zehn Zähler von der Bank.

Awards vergeben

Bereits vor dem Tip-off hatte die win2day Basketball Superliga durch Basketball-Austria-Präsident Helmut Niederhofer drei Kapfenberger Akteure mit individuellen Awards ausgezeichnet.

Andrew Jones erhielt die Auszeichnung zum „Most Valuable Player“, Klym Artamonov wurde „Coach of the Year“ und Taye Fields „Defensive Player of the Year“.

Beide Semifinalserien werden am Sonntag, 10. Mai, fortgesetzt.

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