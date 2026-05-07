Am Donnerstag entscheidet sich, wer am 27. Mai in Leipzig das Finale der UEFA Conference League bestreiten wird.

Die Chancen stehen gut, dass es wieder eine österreichische Beteiligung geben wird. Denn Oliver Glasners Crystal Palace konnte das Hinspiel auswärts gegen Shakhtar Donetsk mit 3:1 gewinnen.

Crystal Palace ist damit im Halbfinal-Rückspiel in London der klare Favorit aufs Weiterkommen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Zudem steht am Donnerstag das Rückspiel zwischen Racing Straßburg und Rayo Vallecano an (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<). Rayo konnte im Hinspiel in Spanien einen 1:0-Heimsieg feiern und ist damit in Front.

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