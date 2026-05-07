-
Ranking: Die TOP5 der besten österreichischen TrainerEuropacöp
-
Ranking: Rückblick auf das Fußballjahr 2025Ansakonferenz
-
Nach Europacup-Blamage: Best of NetzreaktionenEuropacöp
-
Absturz: Österreich hinter Gibraltar I #EuropacöpEuropacöp
-
Rapid: Die Gründe für das Stöger-AusAnsakonferenz
-
Ist der Traum vom Überwintern schon geplatzt?Europacöp
-
Sturm, Rapid, Salzburg: Wer darf noch vom Playoff träumen?Europacöp
-
Wie stark sind die Gegner von Sturm, Rapid und Salzburg wirklich?Europacöp
-
Rapid-Gegner Craiova mit kurioser Vereinsgeschichte!Europacöp
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Mario HochgernerStammtisch
Conference-League-Halbfinale heute: Mit Crystal Palace - Donetsk
Zudem kämpfen Racing Straßburg und Rayo Vallecano um den Einzug ins Endspiel der UEFA Conference League. LIVE-Konferenz:
Am Donnerstag entscheidet sich, wer am 27. Mai in Leipzig das Finale der UEFA Conference League bestreiten wird.
Die Chancen stehen gut, dass es wieder eine österreichische Beteiligung geben wird. Denn Oliver Glasners Crystal Palace konnte das Hinspiel auswärts gegen Shakhtar Donetsk mit 3:1 gewinnen.
Crystal Palace ist damit im Halbfinal-Rückspiel in London der klare Favorit aufs Weiterkommen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Zudem steht am Donnerstag das Rückspiel zwischen Racing Straßburg und Rayo Vallecano an (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<). Rayo konnte im Hinspiel in Spanien einen 1:0-Heimsieg feiern und ist damit in Front.