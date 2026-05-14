Erler A / Miedler L E/M
Krajicek A / Mektic N K/M
Endstand
0:2
4:6 , 5:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Erler/Miedler scheitern im Rom-Viertelfinale

Das ÖTV-Duo kassiert in der italienischen Hauptstadt eine Zweisatz-Niederlage.

Erler/Miedler scheitern im Rom-Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Alexander Erler und Lucas Miedler ist beim ATP Masters in Rom im Viertelfinale Endstation.

Das ÖTV-Duo muss sich gegen Austin Krajicek (USA)/Nikola Mektic (CRO) nach 1:25 Stunden mit 4:6, 5:7 geschlagen geben.

Erler/Miedler breaken im zweiten Satz zur zwischenzeitlichen 5:3-Führung, geben dann jedoch zwei Aufschlagspiele her und müssen sich schlussendlich aus dem Turnier verabschieden.

Krajicek/Mektic treffen im Halbfinale auf Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG).

Mehr zum Thema

Sinner fixiert mit Einzug ins Rom-Halbfinale nächsten Rekord

Sinner fixiert mit Einzug ins Rom-Halbfinale nächsten Rekord

Tennis - ATP
Lukas Neumayer rauscht in Zagreb ins Viertelfinale

Lukas Neumayer rauscht in Zagreb ins Viertelfinale

Tennis - ATP
1
Trotz Satzführung! Zverev scheitert früh in Rom

Trotz Satzführung! Zverev scheitert früh in Rom

Tennis - ATP
3
Schwärzler scheitert im Tunis-Achtelfinale

Schwärzler scheitert im Tunis-Achtelfinale

Tennis - ATP
12
Gösser Golf Open: Ein steirischer Amateur ist bester Österreicher

Gösser Golf Open: Ein steirischer Amateur ist bester Österreicher

Golf
Bontus bei Formula-Kite-WM auf Schlagdistanz zu Medaille

Bontus bei Formula-Kite-WM auf Schlagdistanz zu Medaille

Mehr Sport
Kärntner ist neuer ÖTTV-Präsident

Kärntner ist neuer ÖTTV-Präsident

Mehr Sport

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Erler/Miedler Alexander Erler Lucas Miedler Rom Rom (ATP 1000) Nikola Mektic Austin Krajicek