Erler/Miedler scheitern im Rom-Viertelfinale

Für Alexander Erler und Lucas Miedler ist beim ATP Masters in Rom im Viertelfinale Endstation.

Das ÖTV-Duo muss sich gegen Austin Krajicek (USA)/Nikola Mektic (CRO) nach 1:25 Stunden mit 4:6, 5:7 geschlagen geben.

Erler/Miedler breaken im zweiten Satz zur zwischenzeitlichen 5:3-Führung, geben dann jedoch zwei Aufschlagspiele her und müssen sich schlussendlich aus dem Turnier verabschieden.

Krajicek/Mektic treffen im Halbfinale auf Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG).