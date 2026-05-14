Erler A / Miedler L E/M
Krajicek A / Mektic N K/M
Endstand
0:24:6 , 5:7
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Erler/Miedler scheitern im Rom-Viertelfinale
Das ÖTV-Duo kassiert in der italienischen Hauptstadt eine Zweisatz-Niederlage.
Für Alexander Erler und Lucas Miedler ist beim ATP Masters in Rom im Viertelfinale Endstation.
Das ÖTV-Duo muss sich gegen Austin Krajicek (USA)/Nikola Mektic (CRO) nach 1:25 Stunden mit 4:6, 5:7 geschlagen geben.
Erler/Miedler breaken im zweiten Satz zur zwischenzeitlichen 5:3-Führung, geben dann jedoch zwei Aufschlagspiele her und müssen sich schlussendlich aus dem Turnier verabschieden.
Krajicek/Mektic treffen im Halbfinale auf Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG).