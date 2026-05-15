Nur eine Trainingswoche! 3x3-Frauen fordern Weltelite

Österreichs 3x3-Frauen haben Großes vor!

Nur eine Woche nach dem offiziellen Trainingsstart trat Österreichs 3x3-Nationalteam am Mittwoch die lange Reise nach Shanghai an. In der chinesischen Metropole steigt das dritte Women's-Series-Turnier der diesjährigen 3x3-Saison – das erste mit rot-weiß-roter Beteiligung.

Die Konkurrenz könnte stärker nicht sein, sind doch fünf der Top-6 der Weltrangliste am Start. So bekommt es das ÖBV-Quartett mit Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Sina Höllerl und Sigrid Koizar bereits in der Gruppenphase am Samstag (12:20 Uhr/MESZ) mit Kanada zu tun. Zweiter Gegner ist Yanjing aus China (15:30 Uhr).

Nach einer erfolgreichen Vorsaison und mit dem Olympia-Traum vor Augen, ist der Viertelfinal-Einzug das erklärte Ziel der Österreicherinnen.

Neuer Trainer "hat uns in kurzer Zeit viel beigebracht"

Die Niederlande, Kanada, Ulaanbaatar (MGL), Neftchi SOCAR (AZE), Amsterdam (NED) - das sind die Gegnerinnen, die auf das rot-weiß-rote Team warten. Mit Ausnahme von Spanien (FIBA-3.) sind die Top-6 der Weltrangliste in Shanghai allesamt vertreten. Es hätte für die Österreicherinnen (FIBA-15.) bei der Premiere auf der FIBA 3x3 Women's Series 2026 also definitiv leichtere Aufgaben gegeben.

Dennoch war die Zielsetzung des rot-weiß-roten Quartetts vor der Abreise nach Shanghai klar: "Unser Ziel ist das Viertelfinale. Wir müssen eines der beiden Spiele gewinnen", unterstreicht Alexia Allesch vor den Duellen mit Kanada und Yanjing am Samstag.



Eine gewisse Herausforderung dürfte – neben der starken Konkurrenz – auch die Umstellung von der Halle auf das Halbfeld mit sich bringen. Noch vor weniger als zwei Wochen stand zum Beispiel das Klosterneuburger Duo Koizar und Höllerl aber auch Deutschland-Legionärin Allesch in der Variante 5-gegen-5 auf dem Feld.

"Der Umstieg ist immer schwierig, weil es ein komplett anderes Spiel ist." Seit 7. Mai wird unter Neo-Coach Predrag Miletic 3x3-spezifisch trainiert. "Wir haben erst vier Einheiten hinter uns, aber die Handschrift von Peja ist bereits erkennbar. Er hat uns in kurzer Zeit viel beigebracht", so die Kärntnerin.

Heimauftritt im Juni als Highlight



Die Top-2 jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf. Allesch: "Wir sind gut genug, dass wir es in den zweiten Tag schaffen können." Das Turnier ist für die Österreicherinnen ein wichtiger Meilenstein in der noch jungen Saison 2026.

Ein erstes großes Highlight erfolgt dann mit dem Heimauftritt bei 3x3 VIENNA presented by win2day (12. bis 14. Juni). Dem sechsköpfigen ÖVB-Kader gehören bis zum großen Fernziel Los Angeles 2028 auch noch Simone Sill und Stella Popp an, die in den kommenden Wochen ebenfalls zum Einsatz kommen werden.