21-jähriger Steirer greift nach dem Sieg bei den Gösser Open

Jakob Lotschak steht vor dem größten Erfolg in seiner noch jungen Golf-Karriere!

Der junge Steirer lässt seiner großartigen 66 (-6) zum Auftakt am zweiten Tag eine weitere tiefrote 67er-Runde (-5) folgen.

Mit dem Gesamtscore von 133 Schlägen (-11) nimmt der 21-Jährige die Finalrunde des Alps-Tour-Turniers am Samstag sensationell als Führender in Angriff.

Italiener Romano greift nach 3. Saisonsieg

Mit einem Schlag Rückstand ist der Italiener Filippo Grossi (134/-10) erster Verfolger von Lotschak. Andrea Romano (ITA), Alejandro Rodriguez Andreu (ESP) und Lars Keunen (NED) liegen mit jeweils 135 Schlägen (-9) auf dem geteilten 3. Rang.

Romano peilt in der Weststeiermark seinen dritten Saisonsieg an, mit dem er den direkten Aufstieg in die nächsthöhere HotelPlanner Tour schaffen kann.

Doppelbogey wirft Lotschak nicht aus der Bahn

Mit einer bemerkenswerten Coolness geht Lotschak an den ersten beiden Tagen der Gösser Open zu Werke. Nicht einmal von einem Doppelbogey auf dem Par 4 der 10. Spielbahn lässt sich der Murhof-Amateur in der zweiten Runde bremsen.

Ganz im Gegenteil: Mit drei Birdies in Folge auf den Löchern 11, 12 und 13 reißt Lotschak das Ruder herum und krönt seine starke Vorstellung mit zwei weiteren Schlaggewinnen auf den Bahnen 16 und 18.

"Das Doppelbogey hat wieder einmal gezeigt, wie krass der Golfsport ist. Es kann sich alles mit einem Schlag verändern. Ich habe dort mit dem zweiten Schlag eigentlich einen Eagle-Chip gehabt, doch irgendwie den Ball aus 30 Metern ins Out manövriert und das Doppelbogey kassiert. Aber ich bin mental stark geblieben und habe drei Birdies nachgelegt", meint ein selbstbewusster Lotschak, der am Freitag zwar dieses Doppelbogey hinnehmen muss, aber nach zwei Runden noch kein einziges Bogey notiert hat.

Lokalmatador hofft beim Finale auf viele Fans

Lotschak, für den bisher auf der Alps Tour ein zweiter Platz in Piacenza (ITA) im Oktober 2024 als bestes Resultat zu Buche steht, wird am Samstag im letzten Flight aufteen und hofft auf Unterstützung durch das heimische Publikum.

"Ich freue mich auf jeden, der kommt – auf jeden, der mir zuschaut. Die Golf-Fans sorgen immer für eine Mega-Atmosphäre hier in Maria Lankowitz. Vor Heimpublikum spielen zu dürfen, ist etwas richtig Cooles. Ich werde Schlag für Schlag angehen, im Fokus bleiben und die Runde komplett genießen", freut sich die aktuelle Nummer zwei der österreichischen Amateurrangliste auf den Finaltag.

Drei weitere Österreicher schaffen den Cut

Der Oberösterreicher Christoph Bleier landet dank einer Energieleistung auf den zweiten neun Löchern seiner 2. Runde (70/-2) ebenso wie der Niederösterreicher Daniel Hebenstreit (71/-1) exakt auf der Cut-Marke von drei unter Par und ist damit bei der Preisgeldvergabe mit dabei.

"Ich habe heute leider drei Dreiputts eingestreut. Das war zu viel, um weiter vorne zu landen. Aber mit einer richtig guten Schlussrunde ist noch eine Top-Ten-Platzierung möglich", gibt sich Bleier kämpferisch.

Mit Alexander Zyla legt ein weiterer heimischer Amateur ebenfalls eine Talentprobe ab. Der für den GC Am Mondsee spielende Salzburger schafft mit einer 69er-Runde (-3) bei gesamt drei unter Par als vierter Österreicher den Cut.