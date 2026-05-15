Lukas Neumayer muss sich im Zagreb-Viertelfinale geschlagen geben

Für Lukas Neumayer ist beim ATP-Sandplatz-Challenger in Zagreb im Viertelfinale Endstation.

Der 23-jährige Salzburger muss sich nach einer Spielzeit von 2:21 Stunden gegen den Ungarn Zsombor Piros (ATP-163.) mit 6:4, 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Neumayer traf bereits im vergangenen Herbst im Rahmen des Davis Cup auf Piros, damals setzte es ebenfalls eine Niederlage.

Im ATP-Live-Ranking nimmt Neumayer nun Platz 188 ein.