Piros, Zsombor PIR
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
2:14:6 , 6:4 , 6:3
NEWS
Lukas Neumayer muss sich im Zagreb-Viertelfinale geschlagen geben
Der Salzburger gewinnt den ersten Satz, am Ende behält sein ungarischer Kontrahent die Oberhand.
Für Lukas Neumayer ist beim ATP-Sandplatz-Challenger in Zagreb im Viertelfinale Endstation.
Der 23-jährige Salzburger muss sich nach einer Spielzeit von 2:21 Stunden gegen den Ungarn Zsombor Piros (ATP-163.) mit 6:4, 4:6, 3:6 geschlagen geben.
Neumayer traf bereits im vergangenen Herbst im Rahmen des Davis Cup auf Piros, damals setzte es ebenfalls eine Niederlage.
Im ATP-Live-Ranking nimmt Neumayer nun Platz 188 ein.