Piros, Zsombor PIR
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
2:1
4:6 , 6:4 , 6:3
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Lukas Neumayer muss sich im Zagreb-Viertelfinale geschlagen geben

Der Salzburger gewinnt den ersten Satz, am Ende behält sein ungarischer Kontrahent die Oberhand.

Lukas Neumayer muss sich im Zagreb-Viertelfinale geschlagen geben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Lukas Neumayer ist beim ATP-Sandplatz-Challenger in Zagreb im Viertelfinale Endstation.

Der 23-jährige Salzburger muss sich nach einer Spielzeit von 2:21 Stunden gegen den Ungarn Zsombor Piros (ATP-163.) mit 6:4, 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Neumayer traf bereits im vergangenen Herbst im Rahmen des Davis Cup auf Piros, damals setzte es ebenfalls eine Niederlage.

Im ATP-Live-Ranking nimmt Neumayer nun Platz 188 ein.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

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