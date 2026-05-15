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Olympiasieger Bontus zieht bei Formula-Kite-WM ins Halbfinale ein

Der Olympiasieger strebt nun das Finale an. Prettner/Flachberger fallen bei der 49er-WM auf Rang fünf zurück.

Olympiasieger Bontus zieht bei Formula-Kite-WM ins Halbfinale ein Foto: © GEPA pictures/Sporthilfe
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Valentin Bontus ist bei der Formula-Kite-Weltmeisterschaft vor Viana do Castelo in Portugal weiter im Rennen um eine Medaille.

Der Olympiasieger aus Niederösterreich beendet die Goldflotte am Freitag nach den Einzelplatzierungen vier, elf, sieben und zehn auf dem fünften Platz und darf sich damit am Samstag im Semifinale versuchen.

Bei der 49er-WM vor Quiberon mussten die bisherigen Führenden Keanu Prettner und Jakob Flachberger den Rückfall auf Zwischenrang fünf hinnehmen.

Bontus: "Ich will ins Finale"

"Ich bin mit meiner Leistung bis hierhin sehr zufrieden. Vor allem auch, weil die Bedingungen – starker Wind, viel Welle – sehr herausfordernd für mich sind. In diesen Konditionen haben wir nach dem Kreuzbandriss eigentlich kaum trainieren können, deswegen tue ich mir noch schwer", erklärt Bontus.

Im Semifinale geht es für den Athleten vom Yacht Club Podersdorf gegen vier Konkurrenten, die Top zwei ziehen ins Finale ein.

Bontus: "Ich will ins Finale. Viel wird am Start zu holen sein, weil wir nur zu fünft sind. Ich will einen super Start hinlegen und dann aus dem ganzen Tag das Maximum rausholen und vielleicht sogar eine Medaille mitnehmen."

Prettner/Flachberger fehlen in Frankreich aktuell fünf Punkte auf eine Medaille, der Rückstand auf die führende Paarung Seb Menzies/George Lee Rush aus Neuseeland beträgt neun Zähler. "Es ist alles sehr knapp beisammen und es ist alles noch zu holen", meint Prettner. Die besten zehn Boote erreichen die Medal-Series am Sonntag.

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