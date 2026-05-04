Sinja Kraus, Anastasia Potapova und Julia Grabher haben ihre Erstrunden-Duelle in der Qualifikation zum WTA-1000-Turnier in Rom für sich entscheiden können.

Kraus fertigt Dominika Salkova dabei im Eiltempo ab und gewinnt in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2. Die 24-Jährige nimmt der Tschechin direkt das erste Aufschlagspiel ab, holt sich ein zweites Break zum 5:2 und serviert danach zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Satz gelingen der Wienerin gleich drei Breaks in den ersten drei Aufschlagspielen von Salkova, sie gibt aber auch einen Service ab. Nachdem Kraus drei Matchbälle bei gegnerischem Aufschlag liegen lässt, macht sie anschließend aber den Sack zu.

Potapova trotz fehleranfälligem zweiten Satz in nächster Qualirunde

Ebenfalls in der 2. Qualirunde steht Neo-Österreicherin Potapova. Die 25-Jährige, die in Madrid bis ins Halbfinale gekommen ist, verliert nach einem souveränen ersten Satz aber etwas den Faden.

Nachdem die gebürtige Russin ihrer Gegnerin in Satz eins gleich drei Mal den Aufschlag abnimmt, gibt Potapova im zweiten ihrerseits dreimal ihren Service ab. Die Nummer 38 der Weltrangliste kämpft sich aber mit drei Breaks zurück in den Satz und gewinnt schlussendlich mit 6:1 und 7:5.

Grabher mit Mühe eine Runde weiter

Mehr Mühe hat dagegen Julia Grabher: Die 29-Jährige setzt sich gegen Aliaksandra Sasnovich in drei Sätzen mit 4:6, 6:2 und 6:4 durch.

Nach einem Break-Festival zu Matchbeginn fangen sich die beiden Kontrahentinnen Mitte des ersten Satzes, den Grabher mit einem Break zum 4:6 verliert. Mit 6:2 kommt die Vorarlbergerin danach aber zum Satz-Ausgleich.

Im entscheidenden dritten Satz geben beide Spielerinnen erneut jeweils ihre ersten beiden Aufschlagspiele aus der Hand. Nachdem Grabher ihrer Gegnerin anschließend noch zwei weitere Mal den Service abnimmt, kommt die Belarussin noch einmal auf 5:4 heran, die ÖTV-Spielerin serviert dann aber zum Matchgewinn aus.

Neben dem bereits erfolgreichen ÖTV-Trio kämpft nun auch Lilli Tagger um den Aufstieg in die zweite Qualirunde (zum LIVE-Ticker >>>).