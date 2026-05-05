San Antonio Spurs San Antonio Spurs SAS Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves MIN
Endstand
102:104
23:24 , 22:21 , 27:24 , 30:35
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Spurs verlieren knapp, klare Pleite für die 76ers

Während sich die San Antonio Spurs und die Minnesota Timberwolves ein enges Duell liefern, überrollen die New York Knicks die Philadelphia 76ers.

Spurs verlieren knapp, klare Pleite für die 76ers Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Minnesota Timberwolves gewinnen das Auftaktspiel der Viertelfinal-Serie in der NBA gegen den Titelkandidaten San Antonio Spurs mit 104:102.

Bester Spieler am Feld ist Julius Randle mit 21 Punkten (10 Rebounds, 2 Assists). Direkt hinter ihm folgt Anthony Edwards, der nach rasch überstandener Knieverletzung auf 18 Punkte (3 Rebounds, 3 Assists) kommt.

Victor Wembanyama gelingt für die Spurs trotz der Niederlage ein Rekord: Mit zwölf Blocks im Spiel sorgt er für die meisten in einem NBA-Playoff-Spiel.

Müde 76ers kassieren Auftakt-Pleite

Wesentlich deutlicher fällt das Ergebnis auf der Anzeigetafel zwischen den New York Knicks und den Philadelphia 76ers aus: Die Knicks gewinnen mit 137:98.

Jalen Brunson führt sein Team beim klaren Sieg mit 35 Punkten (1 Rebound, 3 Assists) an, bei den 76ers ist Paul George mit gerade einmal 17 Punkten (3 Rebounds, 3 Assists) bester Mann. Den 76ers ist die Müdigkeit anzumerken, nur zwei Tage zuvor spielte das Team das Entscheidungsspiel um das Weiterkommen gegen die Boston Celtics.

In der Best-of-seven-Serie gehen die Knicks in Führung.

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