Spurs verlieren knapp, klare Pleite für die 76ers

Die Minnesota Timberwolves gewinnen das Auftaktspiel der Viertelfinal-Serie in der NBA gegen den Titelkandidaten San Antonio Spurs mit 104:102.

Bester Spieler am Feld ist Julius Randle mit 21 Punkten (10 Rebounds, 2 Assists). Direkt hinter ihm folgt Anthony Edwards, der nach rasch überstandener Knieverletzung auf 18 Punkte (3 Rebounds, 3 Assists) kommt.

Victor Wembanyama gelingt für die Spurs trotz der Niederlage ein Rekord: Mit zwölf Blocks im Spiel sorgt er für die meisten in einem NBA-Playoff-Spiel.

Müde 76ers kassieren Auftakt-Pleite

Wesentlich deutlicher fällt das Ergebnis auf der Anzeigetafel zwischen den New York Knicks und den Philadelphia 76ers aus: Die Knicks gewinnen mit 137:98.

Jalen Brunson führt sein Team beim klaren Sieg mit 35 Punkten (1 Rebound, 3 Assists) an, bei den 76ers ist Paul George mit gerade einmal 17 Punkten (3 Rebounds, 3 Assists) bester Mann. Den 76ers ist die Müdigkeit anzumerken, nur zwei Tage zuvor spielte das Team das Entscheidungsspiel um das Weiterkommen gegen die Boston Celtics.

In der Best-of-seven-Serie gehen die Knicks in Führung.