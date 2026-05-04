Tagger, Lilli TAG
Lamens, Suzan LAM
Endstand
2:0
7:5 , 6:2
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Auch Tagger zieht in die zweite Qualirunde von Rom ein

Nach Anastasia Potapova, Sinja Kraus und Julia Grabher steht auch Lilli Tagger in der 2. Quali-Runde beim WTA-Turnier in Rom.

Auch Tagger zieht in die zweite Qualirunde von Rom ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger hat die Erstrunden-Hürde in der Qualifikation zum WTA-1000-Turnier in Rom bravourös genommen.

Die 18-Jährige besiegt Suzan Lamens in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2 und komplettiert damit das ÖTV-Quartett rund um Anastasia Potapova, Sinja Kraus und Julia Grabher, die bereits zuvor eine Runde weiter gekommen sind.

ÖTV-Trio in Rom-Quali eine Runde weiter >>>

In einem ausgeglichenen ersten Satz lässt die Osttirolerin erst zwei Breakbälle zum Satzgewinn aus, ehe sie der Niederländerin doch noch den Aufschlag zum 7:5 abnimmt.

Noch besser läuft es danach in Satz zwei: Mit zwei Breaks am Ende der Partie macht Tagger den Sack endgültig zu.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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