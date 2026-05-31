San Antonio Spurs komplettieren NBA-Finals!

Die San Antonio Spurs haben mit einem 111:103-Sieg gegen die Oklahoma City Thunder das Finale der NBA erreicht.

Spurs-Topstar Victor Wembanyama verlässt die Serie mit einer eigenen MVP-Trophäe – und vielem mehr. Der französische Ausnahmespieler hat die Spurs in seiner erst dritten Saison zu den NBA-Finals geführt.

Der neu gekrönte MVP der Western Conference Finals erzielt 22 Punkte im siebten Spiel in Oklahoma City, womit San Antonio die Chance erhält, erstmals seit 2014 um den NBA-Titel zu spielen.

In den NBA Finals treffen die Spurs auf die New York Knicks, beginnend am Mittwochabend.

Titelgewinn als Kindheitstraum

"Den Larry O’Brien zu gewinnen, ist ein Kindheitstraum", sagt Wembanyama und bezieht sich auf die Trophäe, die an den NBA-Champion vergeben wird.

"Und eine echte Chance darauf zu haben, die Möglichkeit zu haben, ihn zu gewinnen und einen Traum zu verwirklichen … das ist eine einmalige Gelegenheit im Leben. Man weiß nie, wann so etwas wieder passiert."

Wembanyama erzielt in der Serie durchschnittlich 27,3 Punkte und 10,9 Rebounds und erreicht in jedem Spiel mindestens 20 Punkte. Er gab den Ton mit einer 41-Punkte-Leistung im ersten Spiel an und zeigte dann alles – Dunks, Blocks, sogar das Spielen als Point Guard –, um die Kontrolle bis zum Sieg im siebten Spiel zu behalten.

"Der beste Spieler der Welt", rief Spurs-Forward Keldon Johnson, ohne jemanden Bestimmten anzusprechen, aber deutlich machend, dass jeder wusste, von wem er sprach.

Shai Gilgeous-Alexander anerkennend den Hut.

Gilgeous-Alexander gab alles

Thunder-Superstar Shai Gilgeous-Alexander – der zweimalige NBA Most Valuable Player – ist in Spiel 7 der Western Conference Finals großartig. Die San Antonio Spurs sind aber besser. Und das bedeutete, dass es in diesem Jahr keinen Titelverteidiger in der NBA geben wird.

Gilgeous-Alexander erzielt 35 Punkte. "So viele Dinge spielen eine Rolle", sagt Gilgeous-Alexander auf die Frage nach der Schwierigkeit, eine Meisterschaft zu gewinnen – und dann zu versuchen, eine zweite zu holen.

"Manchmal sind es Dinge, die man nicht kontrollieren kann, manchmal sind es Dinge, die man kontrollieren kann. Ja, es ist eine harte Aufgabe, das einmal zu schaffen, also wird es doppelt noch herausfordernder."

Oklahoma City war nicht in Bestform – mit Jalen Williams und Ajay Mitchell, die verletzt ausfielen.

"Ich will keine Ausreden suchen, aber sie sind ein wirklich gutes Team dort drüben", sagt Gilgeous-Alexander. "Und Ajay und Dub mitten in einer Serie so zu verlieren, da würde man meinen, es wäre für uns noch viel schwieriger."