Noch kein Meister! Kapfenberg zurück in der Finalserie

Die Kapfenberg Bulls verkürzen mit einem 70:57-Heimsieg über die Oberwart Gunners in der "Best-of-five"-Finalserie der win2day Basketball Superliga auf 1:2.

In der ausverkauften Sporthalle Walfersam zeigt der Top-Seed der diesjährigen Playoffs seine wohl beste Saisonleistung: Die Steirer eröffnen mit einem 19:1-Run und lassen dem Titelverteidiger über 40 Minuten keine Chance.

Oberwart, das die ersten beiden Finalspiele jeweils knapp für sich entscheiden konnte, kämpft sich mit einem guten dritten Abschnitt zwar auf 41:51 heran – ehe die Steirer aber ein starkes Schlussviertel liefern und die Begegnung früh entscheiden.

Top-Scorer von Kapfenberg ist win2day Basketball Superliga-MVP Andrew Jones mit 17 Punkten. Insgesamt imponieren die Bulls mit ihrer defensiven Leistung, 22 Turnover müssen die Gunners hinnehmen.

Der vierfache Meister aus dem Burgenland hat nun am Donnerstag, 4. Juni um 18:00 Uhr die nächste Chance auf sein drittes Championat in Folge. Das Spiel wird LIVE auf ORF Sport+ und ORF ON übertragen.