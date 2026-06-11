"Würde auf uns wetten" - Team Vienna in Wien auf 3x3-Titelmission

Beim Heimspiel der 3x3-Basketballer in Wien hoffen die heimischen Asse am Wochenende auf den Turniersieg.

Wenige Tage nach Platz sieben bei der Männer-WM in Warschau rechnet sich das Team Vienna mit den beiden Nationalspielern Toni Blazan und Quincy Diggs sowie Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner gute Chancen aus.

Die Männer steigen am Samstag ins World-Tour-Event am Heumarkt ein, die Frauen sind bei der größten Veranstaltung der Tour bereits ab Freitag im Einsatz.

Duell mit Ex-World-Tour-Champ wartet

Das Team Vienna trifft am Samstag in der Gruppenphase auf Ex-World-Tour-Champ Liman (15.50 Uhr) und Roter Stern Belgrad (22.25 Uhr/jeweils live ORF Sport +) aus Serbien.

"Mit dem Heimpublikum im Rücken können wir uns den Titel holen", kündigte Diggs bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an.

Das Stadion am Heumarkt fasst bis zu 3.000 Zuschauer. "Vienna spielt, um zu gewinnen. Wir haben große Ziele und eine echte Chance. Ich würde auf uns wetten", sagte Stojacic selbstbewusst.

Diggs hofft auf Revanche

Vergangenes Jahr scheiterte Team Vienna unglücklich im Viertelfinale an Amsterdam, kurz vor Spielende war ein mögliches Foul an den Österreichern nicht gepfiffen worden.

"Wir wollen Revanche", sagte Diggs, der bei der Weltmeisterschaft Selbstvertrauen gesammelt hat. "Wir haben bei der WM gezeigt, dass wir wieder ganz oben mitspielen können. Wir hätten uns eine Medaille verdient gehabt", blickte Blazan zurück.

Sill träumt von Titel

Bei den Frauen geht das rot-weiß-rote Nationalteam ebenfalls mit Ambitionen ins Turnier. Das ÖBV-Quartett Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigrid Koizar will in der Gruppenphase gegen Kanada am Freitag (20.20 Uhr) und Frankreich am Samstag (18.30 Uhr/jeweils live ORF Sport +) bestehen.

"Die Auslosung ist nicht einfach, aber mit dem Heimpublikum im Rücken können wir viel schaffen", sagte Fuchs-Robetin.

Sill träumt vom Heimsieg. "Ich traue uns den Turniersieg zu", meinte sie im APA-Gespräch. "Wenn wir die Gruppe überstehen, dann ist alles möglich."

ÖBV-Frauen haben noch eine Rechnung offen

Die ÖBV-Frauen hoffen zudem auf Wiedergutmachung, im Vorjahr war das Aus bereits in der Gruppenphase gekommen. "Wir haben mit dem Turnier noch eine Rechnung offen", betonte Fuchs-Robetin.

Wie bei den Männern steigen die besten zwei Teams jeder Dreiergruppe ins Viertelfinale auf. Zusätzlich geht es um Punkte für die Olympia-Qualifikation.

Auch die U23-Nationalteams der Männer und Frauen sowie die Rollstuhlbasketballer werden in Wien aufspielen. Die Organisatoren hoffen freilich auf eine gute Stimmung. "Der Bewerb ist für uns sehr wichtig, weil der Basketballsport dadurch viel mehr Sichtbarkeit bekommt", sagte ÖBV-Generalsekretär Aldin Saracevic.