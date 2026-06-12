Österreichs 3x3-Frauen unterliegen beim Wien-Auftakt

Das Warten hat ein Ende. Österreichs 3x3-Frauen-Team ist am Wiener Heumarkt ins Turnier gestartet.

Dabei müssen sie in der Women Series jedoch eine 11:19-Niederlage gegen Kanada hinnehmen.

"Wir haben uns, was den Kampf- und den Spielgeist angeht, den wir aufs Feld gelegt haben, nichts vorzuwerfen. Wir müssen ein bisschen geduldiger am Feld sein", resümiert Simone Sill nach dem Duell.

Sie ergänzt: "Wir haben uns ein paar gute Chancen rausgespielt, wissen aber, dass noch mehr Qualität in uns steckt. Am Ende waren wir zu unkonzentriert." Dennoch sei die Stimmung in der Heimat super gewesen.

Frankreich wartet als nächster Gegner

Weiter geht es am Samstag in Pool B gegen Frankreich (ab 18:30 Uhr).

Dort will das Team "gleich auftreten wie heute". "Wir wollen etwas geduldiger spielen, wollen ihnen nicht so leichte Chancen lassen und wissen, dass wir mindestens genauso physisch spielen müssen", sagt Sill.

U23-Teams unterliegen in Spiel zwei

Bereits zuvor feiert die U23 der Männer in der Nations League einen 19:17-Sieg gegen Ungarn. Wenig später muss man sich jedoch knapp mit 17:20 gegen Frankreich geschlagen geben.

Bei den Frauen jubelt das U23-Team nach einem 13:10-Erfolg ebenfalls gegen Ungarn. Am Nachmittag unterliegt man den Niederlanden deutlich mit 8:18.

Auch Rollstuhl-Team muss Niederlage hinnehmen

Auch für die Rollstuhlspieler stehen am Freitag die ersten Spiele an. Win2day Vienna geht gegen East London als Verlierer vom Platz (9:12).

Im zweiten Duell reicht es ebenfalls knapp nicht gegen Madrid. Das Spiel endet 13:16.

Team Vienna startet am Samstag ins Turnier

Für das Team Vienna wird es am Samstag im Rahmen der World Tour ernst.

Sie geben gegen Liman den Auftakt ins Turnier (ab 15:50 Uhr), ehe es gegen Crvena Zvezda (22:25 Uhr) weitergeht.

"Es werden zwei sehr physische Spiele werden gegen die serbischen Mannschaften. Sie kennen uns sehr gut. Zum Schluss wird entscheidend, wer die meiste Energie aufs Spielfeld legt", erklärt Steven Kaltenbrunner.

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