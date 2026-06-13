Bitter! Team Vienna erleidet Auftaktniederlage am Heumarkt
Für die Wiener geht es mit einer knappen Niederlage gegen die Serben los. Das Entscheidungsspiel um den Aufstieg steht noch heute Abend an.
Team Vienna ist beim Heimturnier der 3x3-Basketballer am Wiener Heumarkt mit einer Niederlage gestartet.
Toni Blazan, Quincy Diggs, Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner unterlagen Samstagnachmittag dem serbischen Team Liman knapp mit 15:16.
Um den Aufstieg ins Viertelfinale des World-Tour-Events zu schaffen, ist am späten Abend (ab 22.25 LIVE auf LAOLA1) ein Sieg gegen Roter Stern Belgrad nötig. Liman hatte zuvor die Belgrader 21:13 geschlagen.
Blazan: "Sehr enttäuscht"
"Wir sind sehr enttäuscht, wir hätten das Spiel gewinnen können", meinte Blazan im ORF und kritisierte vor allem die Wurfleistung gegen den Ex-World-Tour-Champion.
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Da die besten zwei Teams pro Gruppe weiterkommen, sind die Aufstiegschancen noch intakt. Bei den Frauen braucht das ÖBV-Quartett Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigrid Koizar nach der Freitag-Niederlage gegen Kanada am Abend (18.30 Uhr) gegen Frankreich ebenfalls einen Erfolg.