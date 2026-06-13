Bitter! Team Vienna erleidet Auftaktniederlage am Heumarkt

Team Vienna ist beim Heimturnier der 3x3-Basketballer am Wiener Heumarkt mit einer Niederlage gestartet.

Toni Blazan, Quincy Diggs, Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner unterlagen Samstagnachmittag dem serbischen Team Liman knapp mit 15:16.

Um den Aufstieg ins Viertelfinale des World-Tour-Events zu schaffen, ist am späten Abend (ab 22.25 LIVE auf LAOLA1) ein Sieg gegen Roter Stern Belgrad nötig. Liman hatte zuvor die Belgrader 21:13 geschlagen.

Blazan: "Sehr enttäuscht"

"Wir sind sehr enttäuscht, wir hätten das Spiel gewinnen können", meinte Blazan im ORF und kritisierte vor allem die Wurfleistung gegen den Ex-World-Tour-Champion.

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Da die besten zwei Teams pro Gruppe weiterkommen, sind die Aufstiegschancen noch intakt. Bei den Frauen braucht das ÖBV-Quartett Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigrid Koizar nach der Freitag-Niederlage gegen Kanada am Abend (18.30 Uhr) gegen Frankreich ebenfalls einen Erfolg.