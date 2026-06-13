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Nächster Sieg! Vikings prolongieren die Siegesserie in der AFLE

Die Vikings bejubeln einen überzeugenden Heimsieg. Eine disziplinierte Vorstellung sorgt für eine perfekte Bilanz.

Nächster Sieg! Vikings prolongieren die Siegesserie in der AFLE Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vienna Vikings feiern den nächsten Sieg in der American Football League Europe!

Mit einem 47:20-Heimsieg über die Alpine Rams aus der Schweiz holen sich die Wiener den vierten Sieg im vierten Spiel.

Neben einer Topleistung von Quarterback Ben Holmes überzeugen sowohl die Defense als auch die Offense.

Vikings bejubeln einen starken Heimauftritt

Über die gesamte Spielzeit kontrollieren die Vikings die Partie und nutzen ihre Chancen konsequent aus.

Zudem glänzt Bernhard Seikovits mit zwei abgefangenen Touchdown-Pässen und wird letztlich auch zum TISSOT Player of the Week gekürt.

Daher verzeichnen die Vikings nach der vierten Woche eine Bilanz von 4-0. Nun folgt ein Gastspiel bei den London Warriors.

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