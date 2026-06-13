Bitteres Aus: ÖBV-Frauen verpassen 3x3-Viertelfinale in Wien

Das österreichische Frauen-Nationalteam ist beim Heimturnier der 3x3-Basketballerinnen am Wiener Neumarkt in der Gruppenphase ausgeschieden.

In einem dramatischen Duell gegen Frankreich musste sich das ÖBV-Quartett Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigrid Koizar am Samstag mit 12:14 nach Verlängerung geschlagen geben und verpasste somit den Aufstieg ins Viertelfinale.

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit hatten die Französinnen zum 12:12 ausgeglichen.

"Es ist schade. Wir haben das Spiel in unserer Hand gehabt", sagte Allesch im ORF. "Am Ende haben wir es nicht rübergebracht."

ÖBV-Frauen scheitert trotz einer klaren Führung

Nach einer guten Defensivleistung hatten die Lokalmatadorinnen noch einen 12:8-Vorsprung verspielt.

"Die Höhen und Tiefen sind in den zehn Minuten sehr exzessiv. Es tut wirklich weh, das noch hergegeben zu haben", ergänzte Sill, die mit ihren Kolleginnen nun auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation hofft.

Im ersten Gruppenspiel am Freitag hatte es eine 11:19-Niederlage gegen das favorisierte Kanada gesetzt.

Bei den Männern kämpft Team Vienna am späten Abend (22.25 Uhr/live ORF Sport +) gegen Roter Stern Belgrad noch um einen Platz im Viertelfinale des World-Tour-Events.

Im Auftaktspiel am Samstagnachmittag unterlagen Toni Blazan, Quincy Diggs, Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner dem serbischen Team Liman knapp mit 15:16. Liman hatte zuvor die Belgrader 21:13 geschlagen. Da die besten zwei Teams pro Gruppe weiterkommen, sind die Aufstiegschancen intakt.