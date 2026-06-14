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3x3 im LIVE-Stream: Wer holt sich den Sieg am Heumarkt?
Am Sonntag wird es am Wiener Heumarkt ernst. Der Finaltag steht an. LIVE-Infos:
Der Finaltag ist angebrochen!
Am Wiener Heumarkt duellieren sich sowohl die Frauen in der Women Series, die ab 10 Uhr den Auftakt machen, die Wheelchair-Fahrer als auch die Männer im Rahmen der World Tour um den Sieg.
Für die Halbfinal- und Finalspiele am Heumarkt gibt es einen eigenen LIVE-Stream.
Die Frauen kämpfen um 18:10 Uhr um den Sieg, die Männer um 21:30 Uhr.
Auch die U23 ist am letzten Tag noch im Einsatz.