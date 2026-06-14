3x3 im LIVE-Stream: Wer holt sich den Sieg am Heumarkt?

Der Finaltag ist angebrochen!

Am Wiener Heumarkt duellieren sich sowohl die Frauen in der Women Series, die ab 10 Uhr den Auftakt machen, die Wheelchair-Fahrer als auch die Männer im Rahmen der World Tour um den Sieg.

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Für die Halbfinal- und Finalspiele am Heumarkt gibt es einen eigenen LIVE-Stream.

Die Frauen kämpfen um 18:10 Uhr um den Sieg, die Männer um 21:30 Uhr.

Auch die U23 ist am letzten Tag noch im Einsatz.

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