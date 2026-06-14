Erstmals seit 1973! Knicks krönen sich zum NBA-Champion

Die New York Knicks sind zum dritten Mal NBA-Champion.

Der Traditionsklub nutzt gleich seinen ersten Matchball und landet auswärts in San Antonio mit 94:90 den entscheidenden vierten Sieg.

Die Knicks setzen sich in der auf maximal sieben Spiele ausgelegten Finalserie gegen die Spurs mit 4:1 Siegen klar durch.

Für die Franchise aus New York ist es der insgesamt dritte Titel in der besten Basketballliga der Welt und der erste seit 53 Jahren.

16 Punkte aufgeholt

Die Knicks haben am Samstag (Ortszeit) erneut einen zweistelligen Rückstand gedreht. Drei Tage nach dem 29-Punkte-Comeback im Madison Square Garden gewinnen die Knicks gegen die Spurs 94:90 - und das nach zwischenzeitlich 16 Punkten Rückstand.

Angeführt von Jalen Brunson (mit 45 Punkten) holen die Knicks damit den notwendigen vierten Sieg in der Serie.

Brunson: "Alles, von dem ich jemals geträumt habe"

"Ich habe keine Worte. Alles, von dem ich jemals geträumt habe. Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich bin in Ehrfurcht. Immer wenn sie uns angezählt haben, haben wir einen Weg gefunden", sagt Brunson bei ESPN.

Als er gefragt wird, was es ihm bedeutet, den Titel mit seinem Vater Rick feiern zu können - der im Betreuerstab der Knicks arbeitet - ist er sekundenlang ruhig und sagt dann nur: "Das siehst du."

Nervosität zu Beginn

Wie in jedem der vorausgehenden vier Spiele gehen die Spurs zweistellig in Führung, die Knicks haben Schwierigkeiten mit ihren Würfen.

Zum vierten Mal aber kommt New York irgendwann in den Rhythmus und arbeitet sich zurück - dieses Mal gelingt der Ausgleich nach einem 10:0-Lauf im Schlussviertel beim 83:83. Gut eine Minute danach gehen die Knicks beim 86:85 erstmals seit der Anfangsphase in Führung.

Beiden Teams ist der Druck zu Beginn anzumerken, bis zum ersten Treffer durch Victor Wembanyama für die Spurs haben die Profis schon sechs Fehlwürfe angesammelt. Nach vier Minuten hat der Franzose drei Blocks und damit so viele wie die Knicks Punkte.

Die erste zweistellige Führung haben die Gastgeber beim 18:8 nach acht Minuten, der Vorsprung wächst auf bis zu 16 Zähler. Die Knicks verkürzen aber noch vor der Pause auf nur noch drei Punkte, zur Halbzeit liegen die Spurs 42:37 voran.