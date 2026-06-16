"Schock und Enttäuschung": Südkorea bricht mit heimischen Medien

Die Vorbereitungen Südkoreas auf das WM-Spiel gegen Mexiko in der Nacht auf Freitag (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) sind von einem Zerwürfnis zwischen Spielern und heimischen Medien überschattet worden.

Auslöser sind abfällige Bemerkungen über Kapitän Heung-min Son, die auf Video festgehalten wurden.

Der koreanische Fußballverband bedauerte die "unangemessenen Äußerungen einiger Medienvertreter während des Trainings der Nationalmannschaft im Trainingscamp von Guadalajara".

Der Verband fügte hinzu, dass die Kommentare innerhalb der Mannschaft "großen Schock und Enttäuschung" verursacht hätten.

Vorfall bei öffentlichem Training

Der Vorfall ereignete sich während einer öffentlichen Trainingseinheit am 7. Juni, wenige Tage vor dem WM-Auftaktspiel Südkoreas gegen Tschechien, das die Mannschaft mit 2:1 gewann (HIGHLIGHTS >>>).

Der 33-jährige Son wurde zusammen mit Teamkollegen von unbekannten Medienvertretern wegen seiner Militärakte verspottet.

Die Aufnahmen des Senders JTBC, des offiziellen Rechteinhabers des Turniers in Südkorea, wurden später geleakt und lösten eine heftige Reaktion in den sozialen Medien aus.

Durch den Gewinn der Goldmedaille bei den Asienspielen 2018 entging Son dem verpflichtenden 21-monatigen Militärdienst. Später absolvierte Son alternative Aufgaben, darunter im Jahr 2020 einen dreiwöchigen Militärkurs und gemeinnützige Arbeit.

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Interview-Boykott der Spieler

Der Verband erklärte in einer Erklärung, er werde weiterhin "den Schutz der Mannschaft priorisieren und sich um ein gesundes Medienumfeld bemühen".

Lokalen Berichten zufolge meiden südkoreanische Spieler seitdem jeglichen Kontakt mit heimischen Medien außerhalb offizieller WM-Verpflichtungen – auch geplante Interviews wurden abgesagt.

Son, der vor einem Jahr von Tottenham zu Los Angeles FC gewechselt war, verpasste beim Sieg gegen Tschechien einige Chancen, während In-beom Hwang und Hyeon-gyu Oh trafen.

Südkorea trifft in der Nacht auf Freitag in Guadalajara im zweiten Gruppenspiel der Gruppe A auf Mexiko.

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