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Golden Knights trennen sich nach NHL-Finalpleite vom Coach

Der 67-Jährige war erst im März nach Las Vegas geholt worden.

Golden Knights trennen sich nach NHL-Finalpleite vom Coach Foto: © imago images / Icon SMI
Textquelle: © APA
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Stanley-Cup-Finalist Vegas Golden Knights hat sich von seinem Interimscoach John Tortorella getrennt.

Die NHL-Franchise aus Las Vegas teilte mit, dass der 67-jährige US-Amerikaner zur neuen Eishockey-Saison nicht mehr Teil des Teams sein wird.

Tortorella war erst im März nach Las Vegas geholt worden und führte die Golden Knights bis in die NHL-Finalserie. Dort unterlag Vegas in sechs Spielen den Carolina Hurricanes. Die Entscheidung fiel in der Nacht zum Montag (MESZ).

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