NEWS

3x3 am Heumarkt: Österreich holt eine Medaille!

Im World-Tour-Endspiel der Männer gibt es eine kleine Überraschung. Eine Medaille holt Österreich aber dennoch.

3x3 am Heumarkt: Österreich holt eine Medaille! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das 3x3-Spektakel am Wiener Heumarkt steht in den Büchern.

Am Sonntag verläuft der Großteil an Titelentscheidungen ohne österreichische Beteiligung: Doch immerhin das Rollstuhl-Team der Männer von win2day Vienna erreicht mit Rang drei Bronze!

Hubert Hager, Mehmet Hayirli, Alexander Suppan und Samuel Pfurtscheller gewinnen im Spiel um Rang drei mit 14:10 gegen East London. Der Sieg geht an Madrid - genauso wie bei den Rollstuhl-Frauen und der Women Series (20:14 gegen Ulaanbaatar).

Frankreich räumt doppelt ab, Amsterdam überrascht

Beide Bewerbe der U23-Nations-League gehen an Frankreich, das sich jeweils gegen die Niederlande durchsetzt.

Jedoch lachen die Niederländer am Ende: Im großen Highlight, dem World Tour Finale der Männer, schlägt Amsterdam das serbische Team Liman mit 18:13. Liman führt die World Tour damit zwar weiter an, Amsterdam springt damit aber auf Rang drei der Rangliste.

Team Vienna scheiterte beim Heimturnier wie schon im Vorjahr im Viertelfinale.

Mehr zum Thema

3x3 im LIVE-Stream: Wer holt sich den Sieg am Heumarkt?

3x3 im LIVE-Stream: Wer holt sich den Sieg am Heumarkt?

Basketball
Team Vienna stürmt bei 3x3-Heimturnier ins Viertelfinale

Team Vienna stürmt bei 3x3-Heimturnier ins Viertelfinale

Basketball
Team Vienna bei 3x3-Heimturnier im Viertelfinale out

Team Vienna bei 3x3-Heimturnier im Viertelfinale out

Basketball
3x3 im LIVE-Stream: Gelingt dem Team Vienna ein guter Auftakt?

3x3 im LIVE-Stream: Gelingt dem Team Vienna ein guter Auftakt?

Basketball
3x3-Elite erfreut sich am Heumarkt am "besten Stop der Tour"

3x3-Elite erfreut sich am Heumarkt am "besten Stop der Tour"

Basketball
Erstmals seit 1973! Knicks krönen sich zum NBA-Champion

Erstmals seit 1973! Knicks krönen sich zum NBA-Champion

Basketball
1
Darts: England krönt sich zum Team-Weltmeister

Darts: England krönt sich zum Team-Weltmeister

Mehr Sport

Kommentare

Basketball Sport-Mix 3x3 3x3-WM 2023 Team Vienna 3x3 World Tour Finale