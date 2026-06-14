3x3 am Heumarkt: Österreich holt eine Medaille!

Das 3x3-Spektakel am Wiener Heumarkt steht in den Büchern.

Am Sonntag verläuft der Großteil an Titelentscheidungen ohne österreichische Beteiligung: Doch immerhin das Rollstuhl-Team der Männer von win2day Vienna erreicht mit Rang drei Bronze!

Hubert Hager, Mehmet Hayirli, Alexander Suppan und Samuel Pfurtscheller gewinnen im Spiel um Rang drei mit 14:10 gegen East London. Der Sieg geht an Madrid - genauso wie bei den Rollstuhl-Frauen und der Women Series (20:14 gegen Ulaanbaatar).

Frankreich räumt doppelt ab, Amsterdam überrascht

Beide Bewerbe der U23-Nations-League gehen an Frankreich, das sich jeweils gegen die Niederlande durchsetzt.

Jedoch lachen die Niederländer am Ende: Im großen Highlight, dem World Tour Finale der Männer, schlägt Amsterdam das serbische Team Liman mit 18:13. Liman führt die World Tour damit zwar weiter an, Amsterdam springt damit aber auf Rang drei der Rangliste.

Team Vienna scheiterte beim Heimturnier wie schon im Vorjahr im Viertelfinale.