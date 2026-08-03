GEWINNSPIEL: Borussia Dortmund Heimtrikot 2025/26 gewinnen

Das gelb-schwarze Heimtrikot steht wie kaum ein anderes für die besondere Atmosphäre im Signal Iduna Park und die Leidenschaft der BVB-Fans. Ob als Erinnerungsstück, für den Stadionbesuch oder die eigene Fan-Kollektion – mit diesem Jersey holst du dir ein Stück Borussia Dortmund nach Hause.