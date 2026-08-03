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GEWINNSPIEL: Borussia Dortmund Heimtrikot 2025/26 gewinnen

Gewinne das PUMA Borussia Dortmund Heimtrikot aus der Saison 2025/26.

GEWINNSPIEL: Borussia Dortmund Heimtrikot 2025/26 gewinnen
Textquelle: © LAOLA1

Das gelb-schwarze Heimtrikot steht wie kaum ein anderes für die besondere Atmosphäre im Signal Iduna Park und die Leidenschaft der BVB-Fans. Ob als Erinnerungsstück, für den Stadionbesuch oder die eigene Fan-Kollektion – mit diesem Jersey holst du dir ein Stück Borussia Dortmund nach Hause.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1× PUMA Borussia Dortmund Heimtrikot 2025/26

  • Größe: L

  • Gültig bis: 23.08.2026 (23:59)
    Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE

Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und mit etwas Glück grün-weiße Heimspiel-Atmosphäre live erleben.

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