Anpfiff am Kartentisch: VIP-Tickets & Trikots gewinnen

Ob Schnapsen-Profi oder Neuling: Beim Turnier zählt der Spaß am Spiel.

Das gibt es zu gewinnen

Die besten Spieler können sich dabei starke Preise sichern:

Der erste Platz erhält 1x2 VIP-Tickets für ein Bundesliga Spiel seiner Wahl in der Saison.

Außerdem erhalten die ersten 8 Plätze im Turnier ein Trikot ihres Lieblingsvereins aus der Bundesliga - auf Wunsch sogar mit Personalisierung.

So bist du dabei

Registriere dich bis 10.08.2026 kostenlos auf Schnopsn Cash und melde dich mit dem Code ANPFIFF für das Turnier an. Für die Teilnahme am LAOLA1-Turnier ist keine Einzahlung und keine Angabe von Zahlungsdaten erforderlich.

Neue User erhalten bei der Registrierung automatisch 3 Euro Gratis-Startguthaben. Damit kannst du dein Schnapsen-Können auf der Plattform unter Beweis stellen und in weiteren Spielen um echtes Geld spielen.

Das Turnier selbst findet am 10.08.2026 um 19:30 Uhr statt.

Also, worauf wartest du noch? Karten auf den Tisch – und viel Erfolg beim großen Bundesliga-Start-Turnier!

>>> Hier kannst du dich anmelden