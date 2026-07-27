Sponsored Content

Anpfiff am Kartentisch: VIP-Tickets & Trikots gewinnen

Bundesliga trifft Kult-Kartenspiel: Beim großen Bundesliga-Start-Turnier kannst du mit einem exklusiven Rabattcode kostenlos einsteigen und um starke Preise wie VIP-Tickets und Trikots spielen!

Anpfiff am Kartentisch: VIP-Tickets & Trikots gewinnen
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür – und der Startschuss fällt nicht nur auf dem Rasen! Gemeinsam mit Schnopsn Cash bringen wir den Saisonauftakt an den Kartentisch: Beim großen Bundesliga-Start-Turnier am Montag, 10.08.2026, kannst du dein Können kostenlos unter Beweis stellen und dir attraktive Preise sichern.

Wie funktioniert Schnapsen?

Schnapsen ist Österreichs Kult-Kartenspiel, das traditionell zu zweit gespielt wird. Ziel ist es, durch Stechen der gegnerischen Karten und Ansagen als Erster 66 Punkte zu erreichen. Der Spieler, der zuerst 66 Punkte oder mehr erreicht, bekommt (je nach Leistung seines Gegners) ein bis drei Siegespunkte. Der Spieler, der als Erstes sieben Siegespunkte gesammelt hat, gewinnt die Partie.

Ob Schnapsen-Profi oder Neuling: Beim Turnier zählt der Spaß am Spiel.

Das gibt es zu gewinnen

Die besten Spieler können sich dabei starke Preise sichern:

  • Der erste Platz erhält 1x2 VIP-Tickets für ein Bundesliga Spiel seiner Wahl in der Saison.

  • Außerdem erhalten die ersten 8 Plätze im Turnier ein Trikot ihres Lieblingsvereins aus der Bundesliga - auf Wunsch sogar mit Personalisierung.

So bist du dabei

Registriere dich bis 10.08.2026 kostenlos auf Schnopsn Cash und melde dich mit dem Code ANPFIFF für das Turnier an. Für die Teilnahme am LAOLA1-Turnier ist keine Einzahlung und keine Angabe von Zahlungsdaten erforderlich.

Neue User erhalten bei der Registrierung automatisch 3 Euro Gratis-Startguthaben. Damit kannst du dein Schnapsen-Können auf der Plattform unter Beweis stellen und in weiteren Spielen um echtes Geld spielen.

Das Turnier selbst findet am 10.08.2026 um 19:30 Uhr statt.

Also, worauf wartest du noch? Karten auf den Tisch – und viel Erfolg beim großen Bundesliga-Start-Turnier!

>>> Hier kannst du dich anmelden

Mehr zum Thema

Geheimer Test! Tabakovic trifft bei Salzburg-Remis

Geheimer Test! Tabakovic trifft bei Salzburg-Remis

Bundesliga
21
Seidls richtungsweisende Saison: "Natürlich mit Druck verbunden"

Seidls richtungsweisende Saison: "Natürlich mit Druck verbunden"

Bundesliga
49
Rapid weiter: "Die Headline ist 'Job erledigt!'"

Rapid weiter: "Die Headline ist 'Job erledigt!'"

ÖFB-Cup
Eggestein: Das violette "Vorbild für alle"

Eggestein: Das violette "Vorbild für alle"

ÖFB-Cup
7
Auch Rapid ohne Mühe in der zweiten ÖFB-Cup-Runde

Auch Rapid ohne Mühe in der zweiten ÖFB-Cup-Runde

ÖFB-Cup
21
Entwarnung bei Aleks Dragovic

Entwarnung bei Aleks Dragovic

ÖFB-Cup
4
FC Liverpool muss ÖFB-Talent Ifeanyi Ndukwe verleihen

FC Liverpool muss ÖFB-Talent Ifeanyi Ndukwe verleihen

Premier League
31

Kommentare

Admiral Bundesliga sponsored content Fußball Gewinnspiele Winzone