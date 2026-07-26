Geheimer Test! Tabakovic trifft bei Salzburg-Remis

Red Bull Salzburg bereitet sich weiter akribisch auf die neue Bundesligasaison vor.

Nach dem deutlichen 7:1-Sieg gegen den SV Oberwart bekommen am Sonntag auch Spieler, die derzeit wenig Spielminuten haben, bei einem geheimen Test gegen den FC Dubai ihre Chance.

In Liefering stehen, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, unter anderem Akteure wie Sota Kitano, Tim Drexler, Bartosz Mazurek, Karim Konate, Maurits Kjaergaard und Johannes Moser im Kader.

Tabakovic trifft zur Führung

Neuzugang Haris Tabakovic übernahm bis zur Pause die Rolle des Kapitäns. Dabei erzielte er mit einem Strafstoß das 1:0.

Die Gäste, die vom italienischen Weltmeister des Jahres 2006, Andrea Pirlo, trainiert werden, erzielen in der zweiten Hälfte den Ausgleich zum 1:1-Endstand.