SV Wienerberg 1921 SV Wienerberg 1921 WIE
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
0:3
0:1 , 0:2
  • Tonni Adamsen
  • Tonni Adamsen
  • Moulaye Haidara
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Auch Rapid ohne Mühe in der zweiten ÖFB-Cup-Runde

Grün-Weiß muss zwar bis kurz vor der Pause auf ein Tor am Wienerberg warten, um den Aufstieg zittern müssen die Hütteldorfer aber nie.

Auch Rapid ohne Mühe in der zweiten ÖFB-Cup-Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem SK Rapid schafft es auch der letzte Bundesligist in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups.

Die Hütteldorfer schließen den Auftakt mit einem 3:0 bei Regionalliga-Ost-Aufsteiger SV Wienerberg ab.

Gegenüber dem Auswärtsspiel in Andorra ist die Startelf der Gäste auf neun Positionen verändert, die Rotation ändert aber nichts am erwartungsgemäßen Spielablauf. Haidara trifft aus dem Abseits nach neun Minuten nur zur vermeintlichen Führung.

Rapid wird in der ersten Hälfte nur selten zwingend, kurz vor den Pausenpfiff fällt das 1:0 durch Adamsen doch noch (45.+1).

Der dänische Neuzugang ist es auch, der nach Wiederbeginn einen Doppelpack schnürt (53.) und die Weichen endgültig stellt.

Zum dritten Treffer durch Haidara liefert Adamsen schließlich die Vorarbeit (65.).

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