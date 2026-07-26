Auch Rapid ohne Mühe in der zweiten ÖFB-Cup-Runde

Mit dem SK Rapid schafft es auch der letzte Bundesligist in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups.

Die Hütteldorfer schließen den Auftakt mit einem 3:0 bei Regionalliga-Ost-Aufsteiger SV Wienerberg ab.

Gegenüber dem Auswärtsspiel in Andorra ist die Startelf der Gäste auf neun Positionen verändert, die Rotation ändert aber nichts am erwartungsgemäßen Spielablauf. Haidara trifft aus dem Abseits nach neun Minuten nur zur vermeintlichen Führung.

Rapid wird in der ersten Hälfte nur selten zwingend, kurz vor den Pausenpfiff fällt das 1:0 durch Adamsen doch noch (45.+1).

Der dänische Neuzugang ist es auch, der nach Wiederbeginn einen Doppelpack schnürt (53.) und die Weichen endgültig stellt.

Zum dritten Treffer durch Haidara liefert Adamsen schließlich die Vorarbeit (65.).