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Entwarnung bei Aleks Dragovic

Austrias Abwehrchef musste gegen den Wiener Sport-Club mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden.

Entwarnung bei Aleks Dragovic Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Aufatmen bei der Wiener Austria nach einem Schockmoment im UNIQA ÖFB Cup.

Beim 5:0-Sieg der Veilchen gegen den Wiener Sport-Club in der 1. Runde musste Aleksandar Dragovic in der 24. Minute ausgewechselt werden.

Platzwunde am Hinterkopf

Der Abwehrchef der Violetten blieb nach einem Zusammenprall mit Kerim Abazovic benommen am Boden und musste daraufhin ausgewechselt werden.

Dragovic erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und hatte zudem auch Nasenbluten.

Keine lange Pause

Für den Routinier ging es nach der Auswechslung sofort ins Spital. Dort wurde auch eine leichte Gehirnerschütterung festgestellt.

Es ist aber nicht davon auszugehen, dass der Innenverteidiger dem FAK länger fehlen wird.

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